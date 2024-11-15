PERYÖN insan yönetimi zirvesi ‘Güven’ temasıyla başladı

EKONOMİ (BURSA) - Programın açılış konuşmasını yapan PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, PERYÖN’ün Türkiye'de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek 50 yılı aşkın süredir ülke sınırları içerisinde, dünya ve sektör ile entegre şekilde çalışmalar yaptığını söyledi. PERYÖN’ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Neslihan Özer, düzenledikleri insan yönetimi kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tuttuklarını ve insana değer ödülleri ile insana değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek olduklarını belirtti.

Başkan Neslihan Özer, 1979’dan bu yana PERYÖN olarak EAPM (European Association For People Management-Avrupa İnsan Yönetim Derneği) üyesi olduklarını hatırlatarak çalışmaların İç Anadolu, Ege, Güney Marmara şubeleri ve temsilcikler ile Türkiye geneline yayıldığının bilgisini verdi. Başkan Neslihan Özer, PERYÖN Güney Marmara Şubesi olarak ise 1998 yılından bu yana görev alanları içerisinde yer alan Bursa’nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yana etkin bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

“Güven iklimi hızla inşa edilmeli”

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları geleneksel zirvelere geçen sene aynı hızla başlangıç yaparak "insana değer" mottosu ile 18. İnsan Yönetimi Zirvesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Neslihan Özer, “Bu sene de yine iş dünyası için çok önemli bir kavramı işleyeceğiz. 19. İnsan Yönetimi Zirvemizin temasını ‘Güven’ olarak belirledik. Çekirdek ailede tohumları atılan ‘güven’, bireyin yaşamında verimliliğin ve sürdürülebilirliğin yapı taşıdır. Güven, hayatımızın her alanında insanı insan, toplumu toplum, şirketleri şirket yapan değerdir. İş yerlerinde organizasyonel şeffaflık, liderlerin tutarlılığı ve çalışanların birbirine olan bağlılıkları ile şekillenen güven iklimi, sadece çalışan verimliliğini arttırmakla kalmaz, şirketlerin değişim ve geleceğe hazırlık süreçlerinde de kritik bir rol oynar” dedi.

“Gelecek güvenle kurulacak”

Bu yılki kongrede iki gün boyunca güveni farklı perspektiflerden ele alacaklarını söyleyen Başkan Neslihan Özer, “Kişisel hayatımızda güvene değineceğimiz gibi, iş yerinde güven kültürü, liderlikte güven, çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfetme fırsatımız olacak. İki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlerle birlikte olacak ve tecrübelerini paylaşacak. Bu sayede hep birlikte daha güçlü, güven temelli bir çalışma ortamı yaratma yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Bizler PERYÖN olarak, ‘geleceği kurmanın’ ancak güven ile mümkün olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Toplum gönüllüleri olarak bu memlekete olan borçlarını ödemek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Neslihan Özer, “19. İnsan Yönetimi Zirvemizi hayata geçirmemize olanak sağlayan sponsorlarımıza da bizlere güvenleri için PERYÖN Güney Marmara Yönetim Kurulu olarak teşekkür etmek istiyorum. Her biri alanlarında uzman ve birbirinden değerli yönetim kuruluma, bu zirveyi mümkün kılmak için, Barış Başkanın ‘iyiden daha iyiye sloganını’ yaşatabilmek için emeklerini esirgemeyen, yeri geldiğinde günlerini gecelerine katan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Yenilikleri keşfedeceğiz”

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise güven ana temasına sahip zirveye katılmaktan dolayı mutluluk yaşadığını söyleyerek, “İki gün sürecek zirve boyunca kişisel hayatımızda güvene, iş yerinde güven kültürü, liderlikte güven, çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfetme fırsatımız olacak. Şehrimize ve ülkemize değer katacak zirvenin herkese önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tüm konuklara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde görüşlerini belirtti.

Uzman konuklardan söyleşiler

Konuşmaların ardından başlayan organizasyonun 1. gününde ilk olarak PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Neslihan Özer’in moderatörlüğünde Oyak Renault Fabrika Direktörü Murat Taşdelen “Güven: Gelecek” adlı konuşmasını yaptı. Diğer oturumlarda ise Renault Grup Türkiye İnsan Kaynakları Etik ve Uyum Direktörü Tolga Görgülü ve Mercedes İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu “Yeteneğe Güven”, Kariyer.Net İşe Alım ve İş Gücü Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Nigah Aksan “Esneklik ve Güven” konularında konuşmalarını yaptı. Programın ikinci bölümünde ise E-İnovasyon Kurucu Ortağı Levent Bakkaloğlu “Dijitale Güven”, Plaza İnsan Kaynakları Direktörü Gülşah Yüksel “Güvenin Evrensel Dili”, London School Of Mind Business sahibi Kerem Dündar “Aklına Güven” son olarak ise İletişim Uzmanı Şaban Kızıldağ “Kendine Mazeretsiz Güven” konularında konuşmalarını gerçekleştirdi.