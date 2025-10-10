Petrotech, MAKTEK Konya Fuarı’nda yerini aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından sanayi temsilcilerini buluşturdu. Petrotech Şirketler Grubu da fuarda yerini alarak endüstriyel yağlar, kimyasal ürünler ve filtrasyon teknolojilerinde geliştirdiği yenilikleri sektör profesyonellerine tanıttı.

Sanayinin her alanına dokunan çözümler

Petrotech Grup’un faaliyetleri hakkında bilgi veren Doğan, şirketin dört markadan oluştuğunu söyleyerek “Petrotek Şirketler Grubu olarak, endüstriyel yağlar ve kimyasal maddeler satışı yapıyoruz. Ayrıca bu ürünleri kullanan firmalara mühendislik desteği de veriyoruz. Flio markamızla sanayide kullanılan filtrasyon cihazları üretiyoruz; lazer tezgahlarından kaynak dumanı sistemlerine kadar geniş bir alana hitap ediyoruz. Molytech markamızla madeni yağ üretimi yapıyoruz, Buyoncell ise ihracat faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi

Gıda, otomotiv, tekstil, savunma, kozmetik ve tarım sektörlerine ürün sunduklarını belirten Doğan, “Gıda onaylı ürünlerde Konya’da lideriz. Sanayinin olduğu her yerde Petrotech’in imzası var. Bu da bizi sadece bir üretici değil, aynı zamanda mühendislik çözümleri sunan bir grup haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Fuarlar hala büyük fırsatlar sunuyor”

Petrotech Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Doğan, fuarın Konya sanayisi için önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek, “MAKTEK artık sadece İstanbul’un değil, Konya’nın da sanayi vitrini haline geldi. Katılımcı firma sayısı güçlü, ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle ziyaretçi profilinde bir miktar düşüş var. Buna rağmen bu tür organizasyonlar, sanayicinin moralini ve dayanışmasını güçlendiriyor” dedi.

Doğan, yüksek faiz oranları, maliyet baskısı ve küresel rekabetin sektörü zorladığını belirterek, “Yatırımcı önünü görmekte zorlanıyor. Ancak bu fuarlar, hem yeni müşterilerle tanışmak hem de mevcut ilişkileri geliştirmek açısından hâlâ büyük fırsat sunuyor. Biz Petrotech olarak fuarlara katılımı sürdüreceğiz çünkü ticaret yapmak artık daha zor ve bu ortamda görünür olmak çok daha önemli” diye konuştu.

Fuarın tanıtım boyutunun da önemine değinen Doğan, “Bu tür etkinliklerin sadece ticaret değil, bilgi paylaşımı ve yeni teknolojilerin tanıtımı açısından da desteklenmesi gerekiyor. Biz Petrotech olarak üretmeye, geliştirmeye ve bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.