Petrotek Şirketler Grubu, Konya MAKTEK’te

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

MAKTEK fuarı 11-14 Ekim tarihlerinde KTO Fuar alanında ziyaretçileri ile buluşacak. Kendisine ait tescilli markaları "MOLYTECH" ve "FLİO" ile Konya Sanayisine hizmet veren ‘Petrotech’ Şirketler grubu temsilciliğini yaptığı TOTAL, KLUBER, LOSMA, Q8 OIL gibi evrensel markaların yanında, PETROYAG, gibi ulusal markaların yer aldığı geniş ürün gamıyla ve inovatif mühendislik hizmetleriyle KONYA MAKTEK FUARI 5. HOLL 526 Nolu stantta müşterileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Petrotech Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Doğan, Dünyada yeni trendin, yeni ilgi odağının, çevre ve doğaya saygı olduğunu, karbon emisyonunun azaltılarak daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu, bu nedenle, şirketle grubu olarak çevreye, tabiata saygılı, çevre bütünlüğünü bozmayacak endüstriyel çözümler ürettiklerini ifade etti.

Doğan, “Otomotiv, Metal İşleme, Gıda, Savunma Sanayi, Ağır Sanayi, Havacılık, Plastik-Kauçuk, Enerji, Tekstil, İlaç, Kozmetik, Tarım, Ayakkabı imalatı yapan sektörlere, hem makine ekipman da hem de prosesin içerisin de kullanılan Endüstriye yağlar ve kimyasal maddeler satışı yapıyoruz. Bunun yanı sıra bünyemiz de bulunan laboratuvar da 13 tane kimyasal test ile birlikte, ihracat yapan müşterilerimiz için deniz aşırı sevkiyatlar da sorun yaşamamaları için korozyon tuz testi, proses danışmanlığı, özel çözümler, teknik eğitimler, sıvı yönetimi, atık minimizasyon gibi verdiğimiz önemli hizmetler bulunmakta. Biz satışın yanında mühendislik hizmeti de vererek firmalarımızın yağ kullanımını yüzde minimum 25 oranında azaltıyoruz. Verimlilik ve çevreye duyarlılık esası ile çalışıyoruz. Total, Kluber, Losma, Q8 Oil, Petroyağ gibi dünya markaların bayiliğini yapıyor, endüstri ile buluşturuyoruz. Ayrıca kendi markamız Molytech ile de pazarda yerimizi aldık” diyerek, “2023 yılın da organize sanayinden arsamızı alarak Konya’nın ilk ve tek Endüstriyel yağlar üretim tesisi için yatırımı başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MAKTEK Fuarı hakkında da bilgiler veren Ahmet Faruk Doğan, “Petrotech olarak MAKTEK Konya 2023 Fuarı’na katılıyoruz. Burada tüm endüstriyel çözümlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız. Sadece ürün bazında değil verdiğimiz mühendislik hizmeti noktasında da misafirlerimizi bilgilendireceğiz, neler yaptığımızı, sağladığımız faydaları teknik personellerimiz onlara aktaracak. Ülkemiz için marka bir fuar. Konya’da ana metal ve makine de güçlü bir şehrimiz. Biz de 11-14 Ekim 2023 tarihinde Tüyap Konya Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda tüm misafirlerimizi 5. salondaki standımıza kahve içmeye bekliyoruz” diye konuştu.