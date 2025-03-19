Petroyağ Group, 25'ten fazla sektörde 1500'ün üzerinde müşteriye hizmet sunuyor

Sabiha Toprak/Kocaeli

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel madeni yağ tedarikçisi Petroyağ, 1993 yılında başladığı faaliyetlerini grup şirketi olarak yeniden yapılandırdı. Grup şirketlerinden Petroyağ, Proil ve Serchem Industrial, 25’den fazla sektörde 1500’den fazla müşteriye hizmet veriyor. Endüstriyel yağlayıcılardan oleo kimyasallara, kurumlara özel çözümlerden yeni teknolojilere, global ölçekte sanayinin farklı ihtiyaçlarına kadar birçok sektöre eksiksiz cevap veren, sektörün geleceğine odaklanan Petroyağ Group, güçlü rekabet avantajıyla büyümeyi ilke edinen bir vizyona sahip.

Petroyağ'ın faaliyetlerine 2013 yılından itibaren Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan 50 bin ton kapasiteli tesiste devam ettiğini söyleyen Petroyağ Group Kurumsal Gelişim Direktörü Serra Koyuncu, "Endüstriyel yağlarda 32 yılı aşan tecrübesi ve saygınlığıyla yurt içinde kendini kanıtlayan Petroyağ'ın artık iddialı bir globalleşme ajandası var. Grup şirketlerimiz 15'ten fazla yurt dışı distribütörü ile 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor" dedi.

50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Serra Koyuncu şunları söyledi:

"Demir-çelikten kozmetiğe, gıdadan tekstile, metal işlemeden tarıma kadar çok geniş bir yelpazede; insan hayatının her noktasına dokunan ürünleri üreten makinelerde, endüstriyel yağların kalitesini en yukarı taşımaya devam ediyoruz. 25 farklı sektörde çok özel ürünlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet verirken Ar-Ge Merkezi'mizde iş ortaklarımıza sunduğumuz inovatif çözümlerle ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu katma değeri yurt dışındaki tüm sanayi kollarına ulaştırmak ana hedefimiz. Ayrıca, 7 bin tonluk dökme, 3 bin tonluk ambalajlı depolama alanı, tam otomasyon kontrol sistemleri ve modern dolum istasyonları ile son derece verimli bir şekilde üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Kuvvetli lojistik alt yapımız ve doğru bağlantılarımız ile dünyanın her noktasına ürünlerimizi çok hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaktayız" dedi.

“Yeni web sitesi, şirket vizyonunu, değerlerini en iyi şekilde yansıtıyor”

Serra Koyuncu, "Yeni web sitesi, Petroyağ'ın ürün ve hizmetlerini daha anlaşılır ve erişilebilir bir şekilde sunarken, şirketin vizyonunu, değerlerini ve başarılarını da en iyi şekilde yansıtıyor. Kullanıcıların rahatça gezinebileceği sade ve şık bir tasarım ile müşterilerine hızla bilgiye ulaşma imkânı sunuluyor. Ayrıca, mobil uyumluluğu ile her cihazda sorunsuz bir deneyim sağlanıyor" diye konuştu.