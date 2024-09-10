Pınar, Balkanlar ve Uzakdoğu’daki ihracat ağını genişletiyor

İZMİR / EKONOMİ

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası WorldFood İstanbul 2024’e katılan Pınar, ziyaretçileri ile bir araya gelerek zengin ürün portföyünü sergiledi. 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan Pınar, 2024 yılı içerisinde de Tayland, Arnavutluk ve Bosna - Hersek pazarlarına giriş yaparak, Balkanlardan Uzakdoğu’ya ihracat ağını genişletti.

Fuar kapsamında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Dış Ticaret Başkan Yardımcısı Cüneyt Başbakkal ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Irak, KKTC, Amerika, Kosova, Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Libya, Bulgaristan bayileriyle bir araya gelinerek gelecek hedeflerini konuştular.

Pınar’dan yapılan açıklamada Pınar Süt’ün, 2024’te ihracatını artırarak büyümeyi sürdürmeyi ve mevcut pazarlardaki payını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. İhracat çalışmalarına Orta Doğu ve yakın coğrafyada bölgesel güç olma stratejisi doğrultusunda devam eden Pınar Süt, 2023’te Türkiye toplam markalı süt ürünleri ihracatının değer bazında %17,5‘ini gerçekleştirdi. Pınar Süt, yurt dışı satışlarını çoğunlukla BAE, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine gerçekleştirirken Irak, KKTC, ABD, Mısır, Cezayir, Libya ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi BDT Ülkeleri, Avrupa Birliği, Kanada, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Çin, Mauritius, ve Tayland’a gerçekleştiriyor.

Pınar Süt 2023’te Mauritius ve Kanada pazarlarına giriş yaptı. Çin pazarına ise UHT süt ürünleri gönderimi yapılarak; tam yağlı, yarım yağlı ve light süt ile birlikte, Protein Süt, Kido Süt ve Barista Latte Art Süt ihracatı yapıldı.

Pınar Et, vegan ürünlerini geliştiriyor

Şarküteri ürünleri ve Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin başında gelen börek çeşitlerini KKTC, Irak, B.A.E, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Gürcistan’a ihraç eden Pınar Et, yıl boyunca vegan ve vejetaryen diyetleri uygulayan tüketici kitlesine cevap verebilmek için ürün portföyündeki bitkisel kaynaklı protein içeren ürünleri geliştirmeye devam etti. Pınar Et’in Planty markası altında geliştirdiği, yüksek protein değerine sahip Power Burger ürünü, markanın global pazarlardaki rekabetçi ürünü haline geldi. Planty markası ile PowerBites ürünü de 2023’te global pazarlara sunuldu. Pınar Et, bu kategorideki Falafel, Veggie Bites ve Soğan Halkası ürünlerini de yurt dışındaki pazarlara sunmaya devam ediyor.