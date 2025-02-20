Pınar, labne peyniri Avrupa’da 8 ülkeye daha ihraç etmeye başladı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin süt sektöründeki lider markalarından Pınar tarafından ilk kez 1984 yılında tüketicileri labne lezzetiyle buluşturan Pınar Labne, geçen yıl bu ürünü 8 Avrupa ülkesine daha ihraç etmeye başladı. Bunlarla birlikte Pınar Labne’nin ulaştığı ülke sayısı 34’e yükseldi. Pınar Labne’nin geçen yıl pazar yelpazesine Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek’i de dahil ettiğini belirten Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Türkiye labne pazarında yüzde 26,4’lük ciro payı ile lideriz. Pınar Labne farklı çeşitleriyle ister kahvaltıda isterse yemek ve tatlılarda tüketilebiliyor. Birçok şef özel tariflerinde Pınar Labne’yi tercih ediyor” dedi.

1984’te bazı Ortadoğu ülkelerinde açık satılan bir süt ürünü için AR-GE departmanlarının uzun süren bir çalışmayla bir reçete geliştirerek labneyi oluşturduğunu söyleyen Yiğitbaşı, “1985’te Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunduk. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ‘Türk Labnesi’ kavramını yarattık. Kahvaltıların yanı sıra, tatlılar başta olmak üzere, mezeler, salatalar ve kanepelerde de yaygın bir kullanım alanı var. Önce çikolatalı ve organik çeşitlerini kattık. Ardından da 40. yılımıza özel olarak Türkiye pazarına frenk soğanlı & sarımsaklı, kurutulmuş domatesli ve laktozsuz çeşitlerini de sunduk. Pınar Süt olarak süt ve süt ürünleri alanında ülkemizi yeniliklerle tanıştırmaya ve lezzetlerimizi dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pınar Labne’ye Gulfood’da büyük ilgi

Dubai’de düzenlenen dünyanın en köklü gıda fuarlarından Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na katılan Pınar, 25. kez fuardaki yerini alırken, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören ürün Pınar Labne oldu. Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Körfez ülkelerinin ihracat operasyonları açısından bu fuarın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Gulfood da bizim her sene katıldığımız, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda rol oynayan bir fuar. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla Körfez ülkelerinin beslenme alışkanlıklarını baz alarak inovatif ürünler üretiyoruz. İhracattaki başarımızın temelini, Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki lokal damak tatlarına hitap etme yeteneğimiz oluşturuyor” dedi.