Pınar Su ve İçecek, Business Honors Awards’tan çifte zaferle döndü

İZMİR / EKONOMİ



İş dünyasında uzun vadeli etkiler yaratan; sektörlerine yön veren, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimleri ödüllendiren Business Honors Awards, yeni sahiplerini buldu. Alanında uzman isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda Pınar Su ve İçecek; “En İyi Celebrity İş Birliği” ve “En İyi Gen Z & Gen Alpha İletişimi” kategorilerinde ödül aldı. Bu başarı, markanın çok katmanlı iletişim stratejisinin başarısını da kanıtlamış oldu.



TV reklam filmi odağında start alan kampanya; dijital platformlar, sosyal medya, açık hava mecraları, radyo iletişimi ve satış noktası uygulamalarını da kapsayan bütüncül bir iletişim kurgusuyla hayata geçirildi. Tüm temas noktalarında tutarlı ve güçlü bir marka diliyle ilerleyen kampanya, geniş kitlelerde yüksek görünürlük elde etti.



“Genç kuşaklarla kurduğumuz güçlü bağ ödül getirdi”



Ödül getiren iletişim stratejisinin başarısına değinen Pınar Su ve İçecek Pazarlama Direktörü Nilüfer Adli Özeren, “Business Honors Awards’ta iki ayrı kategoride ödüle layık görülmek, tüketiciyle kurduğumuz güçlü bağı ve iletişim stratejimizin başarısını ortaya koyması açısından bizim için çok değerli. Pınar Su ve İçecek olarak; tüketiciyi merkeze alan, farklı temas noktalarında aynı marka deneyimini yaşatan ve özellikle genç kuşaklarla güçlü bağ kurmayı hedefleyen iletişim anlayışımızı sürdürüyoruz. Yaratıcılığı stratejiyle buluşturan projeler geliştirmeye, yenilikçi bakış açımızla sektöre ilham veren işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, kreatif ajansımız Big n Bold’a ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.