Pınar Süt, 52 yaşında

Bu yıl 80’inci yılını geride bırakan Yaşar Holding’in Türkiye süt sektöründeki öncü ve lider markalarından Pınar Süt ve Yaşar Birleşik Pazarlama (YBP) satış şirketi yöneticileri ve çalışanları ile 52’nci kuruluş yıldönümünü kutladı. Pınar markası ürünleri yurt içinde tüketicilere ulaştıran Yaşar Birleşik Pazarlama da 42’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İdil Yiğitbaşı: “Pınar Süt’ün sektördeki öncü ve lider rolünü sürdüreceğiz”

Pınar olarak 50 yılı aşkın süredir 500 bin kişilik ekosistem sayesinde Türkiye’ye sağlıklı ve güvenilir ürünlerle buluşturduklarını dile getiren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Türkiye’yi ilk defa uzun ömürlü süt, mayonez, pastörize peynir, organik süt, labne, protein süt, çocuk devam sütü, barista sütü vb. gibi ürünlerle tanıştırdık. İzmir’den sonra Eskişehir, Şanlıurfa, Abu Dabi gibi şehirlerdeki yatırımlarımızla tüm fabrikalarımızda faaliyete devam ediyoruz. Avrupa’dan Körfez Ülkeleri’ne, ABD’den Balkanlar’a, Türki Cumhuriyetler’den Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada ürünlerimizle yer alıyoruz. Pınar grubu olarak Yaşar Topluluğu’nun hızlı tüketim ürünleri segmentinde etten süte ve suya kadar toplam ciro bazında sektörün en büyüklerinden biriyiz. Yaşar Birleşik Pazarlama da 13 bölgede 750’den fazla ürünü her gün 150 bin satış noktasında tüketicilerimizle buluşturuyor” dedi.

Mehmet Aktaş: “Pınar Süt’te teknolojik yatırımlarla imza atmaya devam edeceğiz”

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, iktisadi büyümenin yalnızca fiziki yatırımlarla mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Yeni fikirlerden inovasyona, teknolojik değişimlerden dijitalleşmeye ve Ar – Ge’ye kadar birçok başlıkta ilerlemenin sağlanması gerekiyor. Ülkemizin 52 yıllık devi, en değerli kuruluşlarından biri olan, sektörü kuran ve liderlik eden Pınar Süt markası adına teknolojik yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Böylelikle mevcut şartlar altında sektördeki rekabetten ayrışarak öncü rolümüzü ve liderliğimizi sürdüreceğiz. Neredeyse yarım asra merdiven dayayan Yaşar Birleşik Pazarlama’yı da tebrik ediyorum. Onların sayesinde bugün 21 milyon hanede 60 milyondan fazla tüketiciye ulaşan en az bir Pınar ürünü olduğunu düşününce bu performanstan gurur duymamak elde değil”