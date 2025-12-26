Pınar Süt sürdürülebilirlikte uzun vadeli hedefler koydu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk modern süt ve süt ürünleri üretim tesisi olarak 1973 yılında faaliyetlerine başlayan Pınar Süt, yarım asrı aşan üretim tecrübesiyle sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü güçlendiriyor. Şirket, “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonu doğrultusunda çevresel etkilerin azaltılmasından toplumsal faydaya uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in 2050 net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu bir yol haritası izleyen Pınar Süt, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 25, su kullanımını yüzde 10, plastik tüketimini yüzde 10 ve atık oranını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Şirket, bu hedefler doğrultusunda üretim süreçlerinde enerji verimliliği, kaynak tasarrufu ve döngüsel ekonomi uygulamalarına ağırlık veriyor.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, sürdürülebilirliğin şirketin kuruluşundan bu yana temel yaklaşımı olduğunu belirterek, sağlıklı nesillerin ancak çevresel ve toplumsal açıdan güçlü bir gelecek ile mümkün olabileceğine dikkat çekti. Yiğitbaşı, sıfır atık yaklaşımı ve karbon nötr üretim hedefiyle uzun vadeli bir dönüşüm süreci yürüttüklerini ifade etti.

Pınar Süt, CDP Karbon Saydamlık Projesi kapsamında iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarında “B” notu alarak sürdürülebilirlik performansını uluslararası ölçekte belgeledi. Şirketin arıtma tesisleri sayesinde 2024 yılında 342 bin 742 metreküp biyogaz üretildi, bu sayede 612 ton CO₂ emisyonu azaltıldı ve doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlandı. Eskişehir fabrikasında ise aynı yıl içinde 1.684 ton su tasarrufu elde edildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal politikalarının bir parçası haline getiren Pınar Süt, 2017 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kız öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlıyor. UN Global Compact’in Target Gender Equality Programı’na katılan şirket, “Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi” ile çalışanlarına yönelik destek mekanizmaları sunuyor. Ayrıca BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayan Pınar Süt, İş’te Eşitlik Platformu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nda aktif rol alıyor.

Pınar Enstitüsü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında bugüne kadar 15 ilde 8.700’ü aşkın süt çiftçisine eğitim verildi. Küçük aile işletmelerine yönelik geliştirilen Süt Uzmanı Mobil Uygulaması ise 2021 yılından bu yana çiftçilere teknik ve pratik bilgiler sunmayı sürdürüyor.

Pınar Süt, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi alanındaki çalışmalarıyla birçok ödüle layık görüldü. Türkiye İtibar Endeksi tarafından “Türkiye’nin Güvenilen Markası” seçilen şirket, Marketing ALFA Awards’ta gıda kategorisinde “En İyi Müşteri Deneyimi Sunan Marka” ödülünü aldı. Gıdanın Yıldızları Ödülleri’nde “Gıdanın Yıldızı” unvanını kazanan Pınar Süt, The ONE Awards’ta süt ve süt ürünleri kategorisinde birincilik elde etti. “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ise “Yılın En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Pınar Enstitüsü aracılığıyla eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyetlerini sürdüren Pınar Süt, 1987’den bu yana Pınar Çocuk Tiyatrosu ile 4 milyonu aşkın çocuğa ulaştı. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ve çeşitli eğitim projeleriyle çocukların yaratıcılığını ve sağlıklı yaşam bilincini destekleyen şirket, yalnızca 2024 yılında farklı projelerle binlerce çocuğa erişim sağladı.