Pınar Süt'ten yıl sonuna kadar 300 milyon TL’lik yatırım hedefi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye'nin süt sektöründeki lider markası Pınar Süt, 50 yılı aşkın tecrübesiyle sağlık, kalite ve inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, sürdürülebilir gelişim vizyonuyla çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirterek, “Pınar Süt, modern tasarıma sahip yeni ambalajları için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek” dedi.

Pınar Süt’ün 2023 yılında 10,9 milyar TL’lik ciroya ulaştığını hatırlatan Hekimoğlu, ihracat çalışmalarına Orta Doğu ve yakın coğrafyada bölgesel güç olma stratejisi doğrultusunda devam ettiklerini belirterek, “30 ülkeye yapılan 36.4 milyon dolarlık ihracatla 2023 yılında Türkiye’den yapılan toplam markalı süt ürünleri ihracatının yüzde 17,5’ini gerçekleştirildi” dedi.

Sektörün ihtiyaçlarına ve tüketici beklentilerine cevap verebilmek için her yıl yeni yatırımlar hayata geçirmeye devam ettiklerini dillendiren Hekimoğlu, “2023 yılında yapılan toplam 135,5 milyon TL’lik yatırım ile Pınar Süt, tesislerine ilişkin yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra kapasite artışı getiren yatırımlar da yaptık. Eskişehir ve Şanlıurfa Fabrikaları’nda peynir proses hatları yatırım çalışmalarına da hız kesmeden devam ederken kullandığı yeni teknolojiler ile tüketicilerine sağlıklı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Yatırımlardan edeceği kapasite artışı sayesinde ulaşılabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Öncelikli hedef büyümek ve yeni pazarlara açılmak

2024’teki öncelikli hedefleri arasında ihracatı artırarak büyümenin ve yeni pazarlara açılmanın olduğunu belirten Hekimoğlu, “Rekabetin arttığı ve tedarik zinciri zorluklarının etkili olduğu bir ortamda başarılı olabilmek için inovasyona odaklanmayı, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeyi ve ihracat çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz. Yakın gelecekte, farklı kategorilerdeki fonksiyonel ve yenilikçi çalışmalarıyla yeni ürün çeşitleri geliştirerek, pazardaki güçlü konumunu korumayı amaçlıyoruz. Bu stratejilerle birlikte, 2024 yılında ihracatımızı artırarak büyümeyi sürdürmeyi ve mevcut pazarlardaki payımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarımda genç nüfus gün geçtikçe azalıyor

Son zamanlarda en büyük sıkıntısının artık tarımda genç nüfusun azaldığını aktaran Hekimoğlu, “Bunu engellemek amacıyla Pınar Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir araya gelerek Genç Çiftçilerin Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Yaşam Algısı ve Beklentisi araştırma projesini gerçekleştirdik. Araştırma sonuçlarına göre genç çiftçilerin, tarımsal üretimde bulunma isteğinin yanında sosyo–ekonomik desteklerin yanında genç çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemi içerisine dahil olmaları, sosyo- kültürel açıdan da beslenmeleri için hobi ve meslek edindirme kursları kırsal kesimde de açılmalı, sosyal aktiviteler yapılmalı, köylerde internete erişim iyileştirilmeli ve kırsal yaşamı canlandıracak kültürel faaliyetler planlanmalı” dedi.