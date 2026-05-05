Pıne Bay Hotels & Resorts, resim sanatçılarını 11. kez ağırladı

MNGöçen Vakfı’nın, Göçtur Turizm bünyesinde restore edilen Eski Tabakhaneler ev sahipliğinde düzenlediği 11. Uluslararası Resim Çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkeden 36 resim sanatçısının katılımıyla gerçekleştirildi.

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren MNGöçen Vakfı tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 36 resim sanatçısını ve profesörleri bir kez daha Kuşadası’nda bir araya getirdi.

19 – 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen MNGöçen Vakfı Resim Çalıştayı kapsamında, son 9 yıldır gelenekselleştiği üzere, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir Resim Yarışması da düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ise, sanatçılar Pine Bay Hotels & Resorts’da, beldede yer alan Soğucak Ortaokulu ve Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldiler.

Uluslararası Resim Çalıştayı’nın küratörlüğünü, Emel Atalay ve Elçin Ünal üstlendiler. Sanatsal çalışmalar, Göçtur girişimiyle restore edilerek Kuşadası’na kazandırılan, beldenin yakın tarihi ve geleneksel taş mimarisini, farklı yeme içme mekanları ve sanatla yaşam alanlarıyla modern hayatın ritmiyle buluşturan Old Town Tanneries’de gerçekleştirildi.

Rena Çukurova: “Ailenin, emeğin ve değerlerin buluştuğu ortak payda”

MNGöçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Pine Bay Hotels & Resorts Genel Müdürü ve Göçtur Yönetim Kurulu Üyesi Rena Çukurova, “Göçtur Turizm kurucusu, merhum Mehmet Nuri Göçen’in adı ve Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova’nın hayat felsefesiyle birlikte yaşayan Vakfımız, sanatsal, sosyal, bilimsel, kültürel projelere öncülük etmek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacı taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen Uluslararası Seramik ve Resim Çalıştaylarına ve Gençler Geleceğimiz Koşuları’na ev sahipliği yapıyor. Bu uluslararası çalıştaylar, sadece bir sanat etkinliği değil, ailenin, emeğin ve değerlerin de buluştuğu ortak bir payda oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından misafir ettiğimiz sanatçılar sanatsal üretimlerini, kültürel mirası modern hayatla buluşturan tarihi Old Town Tanneries’de gerçekleştiriyor. Pine Bay Hotels & Resorts otelimizin odaları, koridorları ve yaşam alanları ise, S.A.D.E. (Sanat, Aile, Doğa, Eğitim) kültürümüzün canlı bir yansıması olarak, bu özgün eserler için sürekli bir sergi alanı oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Çukurova, “11 yıl boyunca hep yanımızda olan Emel Hocama ve Elçin Hocama da gönülden teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, bu yıl eserleriyle ve enerjileriyle haftayı güzelleştiren tüm sanatçılarımıza, vakıf ekibimize, gönüllülerimize ve bugün burada olan siz değerli sanatsever misafirlerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MNGöçen Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Emel Atalay, “Küratörlüğünü Elçin Ünal ile birlikte gerçekleştirmekten onur duyduğum ve 11’inci yılını kutladığımız uluslararası resim çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden tanınmış sanatçıları ve değerli akademisyenleri bir kez daha bir araya getirdi. Göçtur’un desteğini, sanata ve misafirlerine verdiği değeri bir kez daha hissettik. Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve duygusal diyalogları, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha pekiştirmiş oldu” dedi.

Turizmci ve iş insanı vasıflarının yanı sıra eğitime verdiği önemle de hatırlanan Göçtur kurucusu Mehmet Nuri Göçen, yaptırdığı okullar ve verdiği eğitim bursları ile de hatırlanıyor.

MNGöçen Vakfı 11. Uluslararası Resim Çalıştayı’na katılan sanatçılar

Festivale Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Tunus olmak üzere 8 ülkeden toplam 36 resim sanatçısı katıldı.

Festivale katılan Türk sanatçılar Canan Kandemir, Cenk Mısırlıoğlu, Ezgi Yüksel, Hakan Cingöz, Hamdi Eser, Hasan Mutlu, Mahmut Dündar, Mehmet Akkaya, Melikşah Yıldırım, Merih Yıldız, Murat Özcan, Mümin Candaş, Ömer Çam, Özcan Kandemir, Sema Barlas, Şenol Sak, Ümit Yiğit, Yasemin Yılmaz, Yüksel Baydar ve Zehra Sengir oldu.

Ayrıca, Bangladeş’ten Kazi Sahid, Bulgaristan’dan Elizabet Lisa, Polonya’dan Dairus Prezwiezlikowski, Emilia Waszak, Jan Mikielewicz, Piotry Banaszkiewicz, Romulda Tarasiuk ve Zbigniew Mikielewicz, Romanya’dan Costin Brateanu ve Zoita Delia Calinescu, Rusya’dan Natalia Kobzeva, Sırbistan’dan Miodrag Elezovic ve Toma Stojanovic, Karadağ’dan Rajko Susic ve Vesna Susic, Tunus’tan Naim Ameur de festivale katıldılar.