Piraccini: Türkiye’yi, Akdeniz’deki stratejik işbirliği ülkesi olarak belirledik

Takip Et

Yaşar KUŞ



RİMİNİ - Cesena Fuarcılık ve Macfrut Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Renzo Piraccini, Türkiye’nin tarımdaki yerinin ve potansiyelinin farkında olduklarını, Türk firmaların ilgisinin memnuniyetle karşıladıklarını ve gelecek yıllarda Türkiye ile işbirliğini daha da ileri götürmek istediklerini söyledi.

Türkiye’de uzun yıllar çalıştığını ve çok iyi tanıdığını söyleyen Piraccini, Türkiye’yi Akdeniz coğrafyasındaki stratejik işbirliği ülkesi olarak belirlediklerini, Türk firmaların fuara katılımının Avrupa pazarı için çok önemli olduğunu vurguladı.

“Türk firmalar büyük ilgi gördü”

Macfrut Fuarı Türkiye Danışmanı, Sancar Consulting Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar ise, Macfrut’e Türkiye’den gerek firma, gerek ziyaretçi bazında yoğun bir katılım olduğunu ve Türk firmalarının fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sancar, Türk firmalarının Uzak Doğu’dan, Latin Amerika’ya kadar bir çok farklı müşteriye Macfrut Fuarı ile ulaşabildiğini de söyledi. Aralarında, İtalya - Ekonomiyi Geliştirme Bakanlığı’nın da dahil olduğu, önemli bir müşteri portföyüne hizmet veren Sancar Consulting, Türkiye ve İtalya’da sahip olduğu bağlantılar sayesinde müşterileri için yeni işbirliği olanakları yaratıyor.

Açılışta konuşan İtalya Tarım Bakanı Francesco Lolobrigida de, pandemi döneminde, tarımın herkes için kilit önemde olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Lolobrigida, tarımda verimlilik için, sürekliliğin ve sürdürülebilir politikaların önemine dikkat çekti.

Macfrut’te ön plana çıkan en önemli şeylerden biri, teknolojik yeniliklerin, otomasyon, robot kullanımı ve dijitalleşmenin, hem sahada hem de fabrikalarda, tarımla entegre olması oldu. Unitec Teknoloji’nin entegre hasat makinaları ve Darwin-Tevel işbirliğinin otonom hasat sistemleri fuarda dikkat çekti.

Macfrut’23 Fuarı, bir merkez olarak, Avrupa’yı, Latin Amerika, Afrika ve Çin ile bir araya getiriyor. Mango üretimini, Asya Pazarına Macfrut Fuarı ile yapan Afrika’dan 19 ülke katıldı. Türkiye’nin de tüm bu ülkelere Macfrut ile ulaşabileceği belirtildi. Çin de pandemi sonrası 32 firma ile, Macfrut ile Avrupa fuarlarına geri dönüş yaptı.

Fuarın odağı mavi yemiş oldu

Sanayi ve üniversite işbirliğini ön plana çıkaran ve ticari olmasının yanında her sene farklı bir ürün için sempozyum düzenlenen fuarda, bu yıl odak, mavi yemiş (blueberry) oldu. Dünyada ve ülkemizde mavi yemiş tüketimine ve üretimine olan talep her geçen gün artış gösteriyor. Bunun en önemli nedeni, mavi yemişin tüm dünyada fonksiyonel ve sağlık iksiri olarak tanımlanmasından kaynaklanıyor. Mavi yemiş her ne kadar adaptasyon yeteneği yüksek bir meyve olsa da ideal olarak asitli topraklarda yetişebiliyor. Türkiye’de Marmara, Karadeniz, Ege ve Trakya Bölgelerinde asit bünyeli topraklarda modern olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Toprak pH’ı yüksek olan bölgelerde ise topraksız kültürde yetiştiriliyor.

İtalya’nın Ancona şehrinde yer alan Marche Politechnica Üniversitesinde Mavi Yemiş Okulu ve Rimini’de yapılan fuarda İtalya, İspanya, Amerika, Polonya, Avusturalya, İskoçya gibi farklı ülkelerden uzman araştırıcıların panelist olarak yer aldığı mavi yemiş günlerinde Türkiye’den de Prof.Dr. Ebru Yaşa Kafkas yer aldı.