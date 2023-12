Pirelli tedarikçilerini ödüllendirdi

Takip Et

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

2023 ödül töreni şirketin Milano’daki genel merkezinde Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera ve CEO Andrea Casaluci’nin katılımıyla gerçekleşti. Törene 18 ülkeden seçili büyük, orta ve küçük ölçekli şirketler de katıldı. Yetmişten fazlası “stratejik tedarikçi” olarak değerlendirilen bu şirketler Grubun yıllık global satın almasının yaklaşık yüzde 40’ını temsil ediyor. Yıl boyunca katkılarıyla öne çıkan beş şirkete ödüllerini Pirelli Global Satın Alma Direktörü Andrea Maganzani takdim etti.

Şirketimiz her zaman kendisine, bizimle birlikte çalışanların desteği olmadan mümkün olmayacak iddialı hedefler belirler diyen Marco Tronchetti Provera, “Şirket değerlerimizi ve hedeflerimizi tedarik zincirimizin tümüyle paylaşmak da özellikle Yüksek Değer Segmenti ve sürdürülebilirlik endekslerinde dünya liderliğimizi destekleyen temel stratejik unsurlar olan sürdürülebilirlik ve inovasyon sürekli gelişmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Provera, “2023 Tedarikçi Günü ayrıca biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yanı sıra yenilikçi nano polimerlerin gittikçe daha çok vurgulandığı yeni ürünlerin geliştirilmesine sürekli öncülük eden tedarikçileri, üniversiteleri ve inovasyon merkezlerini kapsayan Pirelli’nin Açık İnovasyon yaklaşımını vurgulamak için de bir fırsat sundu” ifadelerini kullandı.

Pirelli’nin belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olan tedarik zinciri genelindeki mükemmellik ve bağlılığı özellikle vurgulayan Provera, “Örneğin sürdürülebilirlik yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklara yönelik inovasyon ve araştırmalar sayesinde şirket 2025 karbon nötr ve fosil bazlı malzemelerin azaltılması hedefinde ön planda yer aldı. Tedarik zincirinin iş birliği yüzde 55’ten fazla doğal ve geri dönüştürülmüş malzeme içerdiği Bureau Veritas tarafından da doğrulanan P Zero E lastiğin bu yıl pazara sunulmasında etkili oldu. Pirelli dünyanın ilk FSC (Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı lastiğini 2021 yılında lanse etmişti. Lastiğin belgelenmesi, orman kökenli ham maddelerin tedarik zinciri boyunca tamamıyla izlenebildiğini teyit ediyor. Bu sertifika doğal içeriklerin elde edildiği plantasyonların biyolojik çeşitliliği koruyacak ve yerel halkın ve çalışanların yaşamlarına fayda sağlayarak ekonomik sürdürülebilirliklerini destekleyecek şekilde yönetildiğini garanti ediyor” dedi.

Provera, “Bir süre önce Class 40 “Alla Grande Pirelli” yatıyla Fransa ile Martinik arasındaki 5 bin milden uzun ‘kahve rotasını’ kapsayan Atlantik yarışını tamamlayarak Transat Jacques Vabre kupasını kazanan ünlü yelkenci Ambrogio Beccaria da törene katıldı. Takımın dümencisi Beccaria’nın inovasyon tutkusu ve inşa eden tersanenin aralıksız çabalarıyla hayat bulan bu yelkenli tekne, takım çalışmasının değerini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

2023 Pirelli Tedarikçi Ödüllerini kazanan şirketler:

Pişirme Kalıpları Üreticisi, HIMILE Mechanical Science and Technology (Shandong) Co. LTD. “Sürdürülebilirlik” ödülüne de layık bulundu.

Silika Tedarikçisi, Quechen Silicon Chemical Co., Ltd. “Kalite” ödülünün sahibi oldu.

Sanal Simülatör Tedarikçisi, VI-grade GmbH “İnovasyon” ödülüne layık bulundu.

Yapışkan Bant Üreticisi, ABRASIVI & ADESIVI “Performans” ödülünün sahibi oldu.

Tekstil Üreticisi, Indorama Ventures Mobility Cremona S.p.A “Mükemmeliyet” kategorisinde ödüle layık bulundu.