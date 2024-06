Plant Mini, Avrupa’ya Bulgaristan’dan açılacak

Takip Et

AHMET USMAN / İZMİR

İki yıllık bir hazırlık aşamasının ardından ilk ürünlerini geçen ay pazara sunan çocuk giyim markası Plant Mini, Avrupa Birliği pazarına da Bulgaristan’da kurduğu firması üzerinden açılacak.

Bebek ve çocuk giyim üzerine çalıştıklarını dile getiren Plant Mini kurucusu Doğa Karabağ, “6 aylıktan 7 yaşa kadar olan çocuklar için kıyafetler üretiyoruz. Şirketimizi 2 yıl önce kurduk. Bu yıla kadar da hazırlıklarımızı sürdürdük. Altyapımızı hazırladık, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını belli aşamalara getirdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında da üretim ve satışa başladık. Hem kendi sitemiz, hem de diğer dijital pazar yerlerinde satış yapıyoruz. Şu an kumaşlar da dahil olmak üzere tasarımların tamamı bize ait. Piyasadaki standart hazır giyim ürünlerinden farklı bir yelpazemiz var. Biz 10 bin, 100 bin adetlik partiler üretmiyoruz. Her ürün tek tek kontrol ediliyor. Partilerimiz biner adet üründen oluşuyor. Gönderileri özel ambalajımızla müşterilerimize ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız da herkesin ulaşabileceği düzeyde. Bizi tercih edenler bu farkı yaşasınlar, her sezon farklı bir kreasyonla karşılaşacaklarını bilsinler istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’de önümüzdeki ay showroom şeklinde bir satış mağazası kuracaklarını anlatan Karabağ, “Satışlarımıza e-ticaret ile başladık. Türkiye’nin 81 ili ve tüm AB ülkelerine hizmet verecek altyapıya sahibiz. Uluslararası satışlar konusunda da hazırlıklarımız tamamlanıyor, bu ay içinde ilk satışlarımıza başlayacağız. Bu kapsamda Bulgaristan’da da bir şirket kurduk. Ürünlerimize başta Avrupa olmak üzere, dünyaya satma hedefindeyiz. Yurtiçinde belli bir seviye geldikten sonra yurtdışındaki pazarlama ve tanıtım çalışmalarına hız vereceğiz. Orta ve uzun vadede hedefimiz Türkiye’de pazarımızı genişletirken, ihracatımızı biraz daha artırarak özgün tasarımlarımızı tüm dünyaya ulaştırmak, kimilerine 1 adet bile olsa, 100 ülkeye ürünlerimizi satmak” dedi.

Yurtiçinde tanıtım çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuklara yönelik kamplar, karnavallar gibi organizasyonlar ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karabağ, “Sponsorluk, stant açma gibi yollarla 81 ildeki çocuklara yönelik etkinliklerde yer alıyoruz. Pandemi sonrası e-ticarette patlama yaşandı. Ama insanlar alışverişlerinde güven sorunu yaşamayacakları mecraları tercih ediyorlar. Bizim de ilk hedefimiz tüketicide bu imajı oluşturmak” diye konuştu.

Ailelerin son dönemlerde çocuklarını giydirirken büyüklere yönelik kıyafetlerin küçük versiyonlarını tercih etmeye başladıklarına dikkat çeken Karabağ, şunları söyledi: “Biz bunu doğru bulmuyoruz. Kreasyonlarımızı rahat, şık, eğlenceli ve onların yaşına uygun olacak şekilde tasarlıyoruz. Hareketlerini kısıtlamayacak, içlerindeki enerjiyi dışa vururken rahat edecekleri giysiler üretiyoruz. Organik, pamuklu, kaliteli kumaşlar kullanıyoruz. Ürünlerimiz unisex. Kızlar da erkekler de giyebiliyor. Tasarımlarımızı ona göre yapıyoruz. Açacağımız mağazada da kız ya da erkek çocuk reyonu bulunmayacak.”