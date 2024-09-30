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Plant Mini, Karnaval Çocuk İzmir’e ana sponsor oldu

Çocuk giyimi konusunda faaliyet gösteren Plant Mini, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Karnaval Çocuk İzmir etkinliğinin ana sponsoru oldu. Güzelbahçe Parc Ceremonie’de gerçekleşecek olan festival, bölgenin tek çocuk ve alışveriş festivali olma özelliği taşıyor.

Haber Merkezi
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Plant Mini, Karnaval Çocuk İzmir’e ana sponsor oldu
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İZMİR / EKONOMİ

Plant Mini olarak çocukların enerjisini ve hayal gücünü beslemeyi, onlara rahat ve eğlenceli bir giyim deneyimi sunmayı misyon edindiklerini dile getiren Plant Mini kurucusu Doğa Karabağ, “Çocukların özgürce hareket edebilmelerini sağlayan, %100 organik kumaşlardan üretilen tasarımlarımızla, onların hem gün boyu rahat hissetmelerini hem de keyifli bir şekilde tarzlarını yansıtmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Karnaval Çocuk İzmir’de, çocuklarla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Çocuklar mini defile yapacak

Etkinlikte, çocukların sahnede kendi tarzlarını Plant Mini Star Walks defilesinde sergileyeceklerini söyleyen Karabağ, “Eğlenceli tasarımlarımızla çocukların kendilerini ifade etmelerini desteklemek, onların mutluluğuna ve özgüvenine katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca, festival boyunca stantlarımızda çocuklar ve aileler için sürpriz aktiviteler gerçekleştireceğiz” dedi.

Plant Mini’nin çocukların enerjik ve renkli dünyalarını yansıtan, rahat ve sağlıklı tasarımlar sunan bir marka olduğunu belirten Doğa Karabağ, “Tüm ürünlerimizi, çocuk sağlığına ve çevreye duyarlı organik kumaşlardan üretiyoruz. Çocukların hareket özgürlüğüne ve eğlence dünyalarına katkıda bulunacak tasarımlar hazırlıyoruz” diye konuştu.

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