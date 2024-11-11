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Plant Mini & Kids, ilk mağazasını İzmir Mavibahçe AVM’de açtı

Geçtiğimiz mayıs ayında internet üzerinden üretim ve satışa başlayan çocuk giyim markası Plant Mini & Kids, ilk fiziki mağazasını İzmir Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Haber Merkezi
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Plant Mini & Kids, ilk mağazasını İzmir Mavibahçe AVM’de açtı
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İZMİR / EKONOMİ

Açılış töreninde yeni mağazalarıyla, çocukların rahatlıkla giyebileceği organik, şık ve özel tasarımları ile ebeveynlerin favori alışveriş noktalarından biri olmayı hedeflediklerini belirten Plant Mini kurucusu Doğa Karabağ, “6 aylıktan 7 yaşa kadar çocuklara hitap eden geniş ürün yelpazemizle sağlıklı, şık ve konforlu giyim seçenekleri sunuyoruz. Çocukların enerjisini ve renkli dünyalarını giysileriyle ifade etmelerine imkân tanıyan ürünlerimizde, aynı zamanda tüm üretim süreçlerinde çevreye ve çocuk sağlığına duyarlı malzemeler kullanıyoruz. Doğaya zarar vermeyen organik kumaşlarla ürettiğimiz ürünlerimizle, çocuklara konfor ve güven sunarken, ailelerin de içlerini rahatlatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Mavibahçe Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalarının açılış etkinliklerinin 2 Aralık 2024 tarihine kadar süreceğini dile getiren Karabağ, “Açılış kapsamında özel etkinlikler ve sürprizlerle tüm ebeveyn ve çocukları mağazamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çocukların eğlenceli bir gün geçireceği, ebeveynlerin ise markayı yakından tanıma fırsatı bulacağı açılış ayı günlerimize herkesi bekliyoruz” dedi.

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