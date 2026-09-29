Plastik ve seracılık sektörleri EGEPLASDER’de buluştu: hedef 5 milyon dönüm sera

EKONOMİ / İZMİR

Merkezi Antalya’da bulunan Sera Konstrüksiyon, Donanım, Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Salih Uslu ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ege Plastik Sanayicileri Derneği’ni (EGEPLASDER) ziyaret etti.

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Şener Gençer, dünyanın altıncı Avrupa’nın ise Almanya’dan sonra ikinci büyük üreticisi olan Türk plastik sektörünün, sera üreticilerinin en önemli paydaşları arasında yer aldığını hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerle sayıları hızla artan Organize Tarım Bölgelerinin 46’sının tüzel kişilik kazandığını, altyapısı tamamlanan 20 OTB’nin 15’inde üretimin başladığını söyleyen Gençer, “Türkiye’de bugün itibarıyla örtü altı sera büyüklüğümüz 800 bin dönüme yaklaşmış durumda. OTB’lerle birlikte inşallah 1 milyon dönüme ulaşmış olacağız. Bu başarıyı alkışlarken, potansiyelimizin en az 5 milyon dönüm olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Organize Tarım Bölgelerimiz ise sektörün çok daha bilimsel ve verimli çalışmasını sağlayacak. 42 ilde toplam 61 organize tarım bölgemiz olacak. Bu bölgeler, ülkemizde tarımsal ürünlerin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini de artıracak.” dedi.

Plastik sektörünün, sera üreticilerinin talep ettiği en yüksek standartlarda üretimleri yapabilecek teknolojik yeterlilikte olduğunu kaydeden Gençer, mevcut ve planlanan sera organize tarım bölgelerinin, Türkiye’nin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önem taşıdığını belirtti.

SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, “Bugün sera yatırımları yalnızca tarımsal üretimin bir parçası olarak değerlendirilmiyor. Sera sektörü; teknoloji, enerji, lojistik, ihracat ve gıda güvenliğinin kesişim noktasında yer alan stratejik bir yatırım alanına dönüşmüş durumda. Dünyanın önde gelen ekonomileri kontrollü tarımı geleceğin üretim modeli olarak kabul ederken, yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılar da bu alana giderek daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.