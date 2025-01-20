Polibak, 2024 yılında da ihracatın yıldızları arasında yerini aldı

İZMİR / EKONOMİ

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu şirketlerinden birisi olan plastik film üreticisi Polibak, Ege İhracatçı Birlikleri’nin geleneksel olarak düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde “kimya" kategorisinde üçüncülük derecesi elde etti.

Bakioğlu Holding'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı ve en büyük yatırım projesi olan 6. BOPP Hattından sonra, 3 katlı ve 10,4 metre genişliğindeki 7. BOPP Hat yatırımı sayesinde, yıllık 197 bin tonluk kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük ikinci, 9. Metalize Ünitesi ile Avrupa’nın en büyük metalize film üreticisi konumuna ulaşan Polibak, sektörünün önde gelen şirketleri arasında yerini alıyor.

Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Başkanı Enver Bakioğlu “Tüm Bakioğlu Holding ve Grup Şirketlerimizde, sürekli yatırım ve gelişimle, yer aldığımız tüm faaliyet alanlarında daima en iyiye ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, sürdürülebilirlik odağıyla yol alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen çalışanlarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.