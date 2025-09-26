Polibak, Labelexpo 2025’te sürdürülebilir üretim gücüyle öne çıktı

İZMİR / EKONOMİ

Sektörün önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan Labelexpo 2025, ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerini buluşturdu. Fuarda, Polibak da üretim kapasitesi, ileri teknolojiye sahip tesisleri ve sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi.

Yer aldığı tüm faaliyet alanlarında “daima en iyiye” ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bakioğlu Ambalaj Grubu’nun bir parçası olan Polibak’ta geçtiğimiz yıl devreye alınan ikinci 10,4 metre genişliğindeki yedinci BOPP hattı ile şirket dünyanın en hızlı hatlarından birine sahip oldu. Bu yatırım sayesinde elde edilen tonajla, Avrupa’nın ikinci büyük BOPP kapasitesine ulaşılırken; aynı zamanda otomasyon sistemleriyle sıfır hata hedefi doğrultusunda iş verimliliğini daha da artırdı.

2023 yılında faaliyete geçen 7,2 metre genişliğindeki beş katlı yeni CPP hattı sayesinde ise Polibak, dünyanın en büyük CPP üreticisi konumuna ulaştı. 2024 Haziran ayında devreye alınan 2,95 metre genişliğindeki dokuzuncu metalize ünite ile yıllık 43 bin ton kapasiteye çıkarak Avrupa’nın en büyük metalize film üreticisi oldu.

Sektörde sürekli ilklere imza atan Polibak, ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da esnek ambalaj sektöründe akredite laboratuvara sahip ilk ve tek firma oldu. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda alınan bu akreditasyon, laboratuvarın teknik yeterliliğini ve yönetim sistemlerinin uluslararası standartlara uygunluğunu tescilledi. Bu belge ile Kalınlık Tayini, Uzama-Gerdirme, Pusluluk, Sürtünme Katsayısı (COF) ve Parlaklık gibi testlerin uluslararası düzeyde güvenirlilik ve geçerliliği de tescillendi.

Enerjide de sürdürülebilir kaynaklara yöneldi

Her sene olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 217. sıraya yükselen Polibak, Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, CPP ve BOPP hatlarında %100 geri dönüştürülebilir mono materyal filmler, bitmiş ürün atığından geri dönüştürülen ve biyo kaynaklardan dönüştürülmüş içerikli ürünler geliştirerek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Enerji yönetimi konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Polibak Genel Müdür’ü Özgür Çertuğ, “Üretimde kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin ediyor ve bu süreci I-REC Sertifikası ile belgeliyoruz. 2024’te hayata geçirdiğimiz Çatı GES projemiz ve yıl içinde devreye almayı planladığımız Salihli GES projemizle, enerji ihtiyacımızın %17’sini kendi kaynaklarımızla karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Polibak, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atarak Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’nin (SBTi) imzacısı oldu. Bu kapsamda bilime dayalı hedeflerini belirleyip SBTi doğrulamasına sunmayı ve en geç 24 ay içinde yayımlamayı taahhüt etti.