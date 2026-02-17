Poliklinik sayısı arttı, bekleme süresi azalıyor

Mevcut 17 poliklinik odasına eklenen yeni birimlerle birlikte toplam oda sayısı 27’ye yükseldi. Böylece hastanenin günlük muayene kapasitesinin en az 450 hastaya ulaşması hedefleniyor. Yetkililer, artan kapasite sayesinde özellikle yoğun branşlarda yaşanan bekleme sürelerinin ciddi oranda azalacağını belirtti.

Hasta mahremiyetini esas alan mimari yapısı ve ferah fiziki koşullarıyla dikkat çeken yeni poliklinik alanları, hem sağlık çalışanlarına hem de vatandaşlara daha konforlu bir hizmet ortamı sunacak. 2 Şubat 2026 tarihinde hizmete giren poliklinik odalarını; Başhekim Özgür Ozan Karak, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Gülay Kurban Dolgun, İdari ve Mali İşler Müdürü İsa Koca ve bağışçı Hakan Alaca birlikte inceledi.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim Karak, kamu–özel iş birliğinin sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmada önemli rol oynadığını belirterek, “Bu kıymetli katkı, yalnızca fiziki bir genişleme değil, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli erişimi adına atılmış güçlü bir adımdır” dedi. Karak, Mersin halkı adına Hakan Alaca’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca ise yaptığı kısa değerlendirmede, bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, sağlık alanına yapılan yatırımın doğrudan insan hayatına dokunduğunu, imkanı olan herkesi toplumsal fayda sağlayacak projelere destek olmaya davet etti. Hastane yönetimi ise bu örnek bağışın diğer hayırseverlere de ilham olmasını temenni etti.