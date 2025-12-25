Polimek Elektronik, Afrika Uluslar Kupası’nın stadyum güvenliğini sağlayacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) faaliyet gösteren Polimek Elektronik Teknolojileri, Afrika kıtasının en prestijli spor organizasyonları arasında gösterilen Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) önemli bir başarıya imza attı. Turnuvanın Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda başlayan müsabakalarıyla birlikte, organizasyonun gerçekleştirildiği tüm stadyumlarda kullanılan kapı tipi metal dedektörlerinin Polimek tarafından tedarik edildiği bildirildi.

AFCON 2025’te Polimek teknolojisi görev başında

Yüksek seyirci yoğunluğu ve artan güvenlik gereksinimleri doğrultusunda Polimek Elektronik tarafından üretilen sistemler; stadyum giriş ve çıkış noktalarında aktif olarak kullanılıyor. Hızlı tarama kabiliyeti sayesinde seyirci akışını kesintiye uğratmadan güvenlik kontrolü sağlayan cihazlar, doğru alarm üretimi ve operasyonel süreklilik odağıyla organizasyon güvenliğine uluslararası standartlarda katkı sunuyor.

İAOSB’den dünyaya uzanan ihracat başarısı

Yaklaşık 30 yıla yaklaşan deneyimiyle elektronik güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri alanında faaliyet gösteren Polimek Elektronik, Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerini kendi bünyesinde yürütüyor. İAOSB’deki merkez ofisi ve üretim tesislerinde donanım ve yazılım geliştirme süreçlerini entegre şekilde sürdüren firma; son beş yılda ihracat faaliyetlerine ivme kazandırarak ürünlerini bugün itibarıyla 42 ülkede konumlandırdı.

Polimek Elektronik’in ürün portföyünde kapı tipi metal dedektörleri, X-ray bagaj ve kargo kontrol sistemleri, turnike ve geçiş kontrol çözümleri ile bu donanımları yöneten yazılım altyapıları yer alıyor. Çözümler; kamu binaları, havaalanları, adliyeler, stadyumlar, eğitim kurumları, endüstriyel tesisler ve büyük ölçekli organizasyonlarda kullanılıyor. Ürünlerin uluslararası güvenlik standartları ve sertifikasyon gerekliliklerine uygun şekilde üretildiği, yüksek algılama hassasiyeti ve düşük hatalı alarm oranı hedefiyle tasarlandığı belirtildi.