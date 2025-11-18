Polisan Holding, 3. çeyrek gelirini 1,6 milyar TL olarak açıkladı

Kocaeli

Polisan Holding, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Holding, yılın ilk dokuz ayında 4,66 milyar TL konsolide gelir ve 767 milyon TL FAVÖK elde etti. Üçüncü çeyrek geliri 1,6 milyar TL, FAVÖK ise 243 milyon TL olarak gerçekleşti.

Küresel ve yerel ekonomide zayıf talep, yüksek finansman maliyetleri ve üretim tarafındaki baskıların devam ettiği dönemde şirket, operasyonel verimlilik ve bilanço disiplini odağını korurken yeniden yapılanma programında da önemli ilerleme kaydetti.

Boya Grubu’nun devri tamamlandı

Yılın önemli gündemlerinden olan kısmi bölünme süreci çerçevesinde Polisan Holding’in Boya Grubu iştirakleri, yeni kurulan "Marmara Holding A.Ş." devredildi. Olağanüstü Genel Kurul kararları doğrultusunda Marmara Holding’in kuruluşu tescil edildi. Polisan Holding’in Rohm and Haas Kimyasal Ürünler ile Polisan Kansai Boya şirketlerindeki payları devredilirken, Marmara Holding "MARMR" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Polisan Hellas’ta borçlar kapatıldı, satış görüşmeleri sürüyor

Holding’in Yunanistan’daki iştiraki Polisan Hellas’ta zararların finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Haziran ayında üretim durduruldu. Üçüncü çeyrekte operasyonel maliyetler minimize edilirken şirketin finansal borçları sermaye artırımı yoluyla kapatıldı. Hellas paylarının devrine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

"Dinçerler: Belirsizliklere rağmen disiplinli bir performans"

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, küresel kimya sektöründe düşük talep, yüksek enerji maliyetleri ve düşük kapasite kullanımının baskı yarattığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:“Türkiye’de iç talepteki zayıflama ve finansman maliyetlerindeki artış sanayi üretimi üzerinde etkisini sürdürüyor. Kur tarafında görece bir istikrar olsa da kur-enflasyon makasının henüz kapanmamış olması ihracatçı sektörleri zorlamaya devam ediyor. Tüm bu koşullar altında mali disiplinimizi koruyarak operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve stratejik önceliklerimize odaklanmaya devam ettik” dedi