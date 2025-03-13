Polisan Holding, Kadınlar Günü’nde Suzan Bayazıt’ı misafir etti

Ekonomi

Polisan Holding; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Holding, 23 yıldır Toplum gönüllüleri vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Açık Açık Platformu gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetim düzeyinde görev alıp toplumsal cinsiyet eşitliğine destek veren Strateji Danışmanı Suzan Bayazıt’ı ağırladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Yazıcı’nın, ev sahipliğini yaptığı etkinlik kadın çalışanların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, kadınların iş hayatındaki rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların üstlendiği roller üzerine paylaşımlar yapıldı.

“Eşit İşe Eşit Ücret Politikası”

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Yazıcı, fırsat eşitliği ve adil çalışma ortamına değer verdiklerini belirtti. Yazıcı, AR-GE üretim ve planlamada kadınların istihdam edilmesine önem verdiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler’in (BM) başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve güçlenmesi prensiplerini benimsediklerini dile getiren Yazıcı, “WEPS” doğrultusunda hareket ettiklerini ve “Eşit İşe Eşit Ücret Politikası” uyguladıklarını belirtti. Yazıcı, Kadınlar Günü vesilesiyle, her bir kadın çalışan adına Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV), dar gelirli kadınlara destek amacıyla bağış yaptıklarını söyledi.

Karar mekanizmalarında kadın sayısı artmalı

Etkinlikte konuşan Strateji Danışmanı Suzan Bayazıt ”Farklılıkları birer zenginlik olarak gören bir Türkiye’de yaşayabilmek için öncelikle genç kadınlarımızın toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını desteklemeliyiz. Özellikle karar mekanizmalarında kadın sayısı çoğalmalı” diye konuştu. Bayazıt, kadınların tecrübe ve ilhamlarını paylaşmalarını teşvik eden mentorluk programlarının önemini vurguladı.