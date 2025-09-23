Polisan Holding, Kocaeli Dilovası’ndaki reçine tesisine LEED Gümüş Sertifikası aldı

Kocaeli

Polisan Holding, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevre dostu yatırımlarına bir yenisini ekledi. Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde tasarım ve inşaat süreci boyunca yeşil bina standartlarını gözeterek tamamladığı reçine üretim tesisi, ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gümüş Sertifikası’na değer görüldü.

Bu sertifika; enerji ve su tasarrufu, atıkların etkin yönetimi, iç mekân hava kalitesinin korunması ve sürdürülebilir malzeme kullanımına dair kriterleri dikkate alıyor. Dünya çapında saygın bir çevre standardı olarak kabul edilen LEED sertifikası, tesislerin yalnızca çevreye duyarlılığını değil aynı zamanda uzun vadeli ekonomik katkılarını da belgeleyen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, “Şirket olarak tüm yatırımlarımızı çevresel ve sosyal faydayı gözeterek hayata geçiriyoruz. Reçine üretim tesisimizin LEED Gümüş Sertifikası alması, çevreye duyarlı üretim vizyonumuzun uluslararası standartlarla da onaylandığını gösteriyor. Dünya Yeşil Bina Trendleri raporuna göre, yeşil bina yatırımları ilk aşamada ek maliyet gerektirse de, enerji ve su verimliliği sayesinde bu yatırımın geri dönüşü genellikle 3 ila 5 yıl içinde gerçekleşiyor. Ayrıca, yeni yeşil binalarda ilk 12 ayda ortalama yüzde 11, beş yıl içinde ise yüzde 17 oranında işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanması öngörülüyor. Bu yaklaşım uzun vadede hem çevreye hem de şirketimize değer katıyor” şeklinde konuştu.

Polisan Holding, 1964 yılından bu yana yapı, kimya ve liman işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteriyor. Dow Chemical ile ortaklığı bulunan şirket, Polisan Kimya, Poliport Kimya, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları ve Yunanistan’da faaliyet gösteren Polisan HellasSA’yı bünyesinde barındırıyor. Holdingin üretim tesisleri Kocaeli Dilovası’nın yanı sıra Adana ve Samsun’da da yer alıyor.