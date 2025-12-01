Polisan Kansai Boya’dan ihracatta “şeffaflık ve güven” hamlesi

Kocaeli

Boya sektörünün öncü markalarından Polisan Kansai Boya, ihracatta rekabet gücünü artıran önemli bir adım atarak, dış ticarette uluslararası güven göstergesi kabul edilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nü (YYS) korumaya yönelik kapsamlı bir kurumsal yapılanma kurdu. 2016’dan bu yana bu statüye sahip olan şirket, artan kriterler nedeniyle kurum genelinde YYS seferberliği başlattı.

Şirket genelinde YYS Komitesi oluşturuldu

Mevzuatın gerektirdiği yüksek standartları şirket genelinde karşılamak amacıyla Polisan Kansai Boya, Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği (UYY) üyeliği doğrultusunda bir “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Çalışma Komitesi” kurdu.

Komitenin başkanlığına Satın Alma Müdürü Mehtun Öztürk, başkan yardımcılığına ise İhracat Operasyon Yöneticisi Seda Kanbak atandı.

“Bu statü bir prestij göstergesi”

Polisan Kansai Boya CEO’su Burak Ekmekçioğlu, kurulan komite ile standartları kontrol altına aldıklarını belirterek, şirket içinde bilinç oluşturduklarını söyledi. YYS’nin yalnızca bir belge olmadığını ifade eden Ekmekçioğlu, “Bu statü, itibarı, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği simgeleyen bir prestij göstergesi. İç denetim ve mevzuata uyum eğitimlerini düzenli yürütüyoruz. Üretim tesisimizde ürün, belge ve süreç güvenliğini gelişmiş kamera ve bilgi sistemleriyle takip ediyor, kartlı geçiş sistemleriyle yetkisiz erişimleri engelliyoruz. Tedarik zincirimizi ise tedarikçi ve taşeronlarla imzaladığımız taahhütnamelerle güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“7/24 ihracat kapasitesi sağlıyor”

26 ülkeye ihracat yapan ve Turquality programında yer alan Polisan Kansai Boya’nın YYS sayesinde önemli bir rekabet avantajı elde ettiğini vurgulayan Ekmekçioğlu, “Gümrük kapılarında statü sahibi firmalara tanınan geçiş önceliği sayesinde müşterilerimize daha hızlı, güvenli ve zamanında teslimat sunuyoruz. Elde ettiğimiz hız ve maliyet avantajları sayesinde 7 gün 24 saat ihracat yapabilme kapasitesine sahibiz” dedi.

Endüstri 4.0 altyapısıyla yıllık 540 bin ton üretim kapasitesi

Ekmekçioğlu, GEBKİM’de 142 bin metrekare üzerinde kurulu uluslararası standartlardaki üretim tesislerine de dikkat çekti. EN 1090-2 belgesine sahip tesislerin LEED Gold sertifikasıyla sürdürülebilir üretim anlayışının tescillendiğini hatırlatarak,“Endüstri 4.0 uyumlu dijital altyapımızla tek vardiyada 180.000 ton, üç vardiyada 540.000 ton üretim kapasitesine sahibiz. Bu kapasiteyle Türkiye’nin dekoratif boya ihtiyacının neredeyse tamamını herhangi bir ek yatırım yapmadan karşılayabilecek konuma ulaştık. Güçlü sevkiyat ağımızla Amerika’dan Avrupa’ya uzanan 26 ülkede müşterilerimizin taleplerini karşılamayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“10.238 mevzuat hükmünün takibi sistematik çalışma gerektiriyor”

YYS’nin korunmasının zorluğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü korumak için 10.238 adet mevzuat hükmünün sürekli takip edilmesi, güncellenmesi ve uygulanması gerekiyor. Bu da ancak kurduğumuz komite gibi kurumsal, düzenli ve sistematik bir yapıyla mümkün” dedi.