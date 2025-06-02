Polonyalı Altos heyeti, Vaden’in üretim üssünü ziyaret etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv yedek parça sektöründe Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Konya merkezli Vaden Otomotiv, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Polonya merkezli Altos firması yetkililerinden oluşan 25 kişilik heyet, Vaden’in İstanbul’daki showroomu ve Bursa’daki fabrikasının ardından ziyaret programının dördüncü gününde Konya’ya geldi. “Open House” konseptiyle düzenlenen buluşmada ürün tanıtımları gerçekleştirildi, fabrika gezdirildi, firmanın üretim kabiliyeti ve ihracat vizyonu paylaşıldı. Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar ve Dış Ticaret Müdürü Fatih Alkan misafirler ile yakından ilgilenerek bilgiler verdi.

Ortak stratejiler değerlendirildi

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Vaden Otomotiv Dış Ticaret Müdürü Fatih Alkan, müşterilerin yapılan üretimi yerinde görmesiyle bağların güçlendiğini belirterek “Polonya’daki güçlü iş ortaklarımızdan Altos firmasını ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Konya’daki üretim kabiliyetimizi yerinde göstermek ve ürünlerimizi doğrudan tanıtmak, uluslararası güvenin pekişmesi açısından çok kıymetli. Bu tür ziyaretlerle sadece ticari bağları değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışı da güçlendiriyoruz” dedi.

Ziyaret süresince iki firma yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde yeni ürün grupları, özel üretim talepleri ve lojistik iş birliği başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle Avrupa pazarındaki taleplerin karşılanmasına yönelik ortak stratejiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Altos heyeti ise Vaden’in üretim teknolojilerinden ve kurumsal yapısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin daha da genişleteceklerini belirtti.