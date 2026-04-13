Porland, HoReCa kanalında küresel büyümesini sürdürüyor

Kocaeli

Kocaeli’de 300 bin metrekare açık 90 bin metrekare kapalı alanda faailyet gösteren Türkiye’nin önde gelen porselen markalarından Porland, 50. Turizm Haftası kapsamında turizm ve gastronomi sektörüne sağladığı katkıları öne çıkarıyor. Yılda yaklaşık 70 milyon adet üretim gerçekleştiren marka, üretiminin yüzde 65’ini ihraç ederek dört kıtada 80’den fazla ülkeye ulaşıyor ve Türkiye’nin gastronomik deneyimini dünya sahnesine taşıyan önemli markalar arasında yer alıyor.

Turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden HoReCa (otel, restoran ve kafe) kanalına özel geliştirdiği ürün ve çözümlerle Porland, Türkiye’nin gastronomi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırırken turizm işletmelerinin kalite standartlarına da katkı sağlıyor. Şirket, HoReCa markası Pioli ile otellerin konsept ve kurumsal kimliklerine uygun logo baskılı, desenli ve kişiselleştirilmiş koleksiyonlar geliştiriyor. Pioli, İspanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen gastronomi merkezlerinde birçok prestijli restoran ve otelde kullanılırken, ürünler beş yıl kenar kırılma garantisi, mikrodalga uyumu, bulaşık makinesinde yıkanabilirlik ve termal şok direnci gibi testlerle destekleniyor; otuzdan fazla koleksiyondan oluşan geniş ürün gamı ise profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına yüksek standartlarda yanıt veriyor.

“Stratejik pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz”

Turizm Haftası kapsamında Porland’ın büyüme yolculuğundaki kritik rolüne dikkat çeken Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Turizm sektörü kapsamında HoReCa kanalı, hem ihracat pazarları hem de yurt içi pazardaki güçlü payımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Sert porselen masaüstü ürünlerinden cam ve çatal-bıçak-kaşık gruplarına, sunum ve servis ekipmanlarına geniş bir ürün gamı sunuyoruz. Tasarım ve mühendislik ekiplerimizle, uzun vadeli ihtiyaçlara yanıt verecek ürün ve çözümler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Pamukçu, “Markamızın temelini profesyonel kullanıcılarla kurduğumuz güçlü temas ve sahadan gelen içgörüler oluşturuyor. Gastronomi sektöründeki deneyimimizi Pioli markamız ile daha da ileri taşıdık. Pioli, ihracatımızın önemli itici güçlerinden biri haline geldi. Amerika, Orta Doğu ve Asya gibi stratejik pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz. Yenilikçi ürünlerimiz, tasarım gücümüz ve sürdürülebilir üretim anlayışımız ile turizm ve gastronomi sektörü için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geri dönüştürülebilir ürünlerin payını artırmayı hedefliyoruz”

Pamukçu, “Porland, Turizm Haftası vesilesiyle sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı hedeflerini de öne çıkarıyor. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan porselen kırıklarının geri dönüştürülmesiyle geliştirilen Re-Gen koleksiyonu, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Marka, gelecek vizyonunda karbon nötr üretim süreçlerini güçlendirmeyi ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürünlerin payını artırmayı hedeflerken, profesyonel mutfaklar için dijital katalog çözümleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.