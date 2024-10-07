Porsuk Havzasını koruma planı tamamlandı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) tarafından yürütülen ve Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik illerini kapsayan "Porsuk Baraj Gölü ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Porsuk Baraj Gölü ve Porsuk Çayı’nın kirlilik baskıları altında olduğunu vurgulayarak, endüstri, madencilik, tarımda kullanılan ilaç ve gübrelerin kirlilik kaynakları arasında yer aldığını belirtti. Ünlüce, "Su kaynaklarının kalitesini korumak ve en iyi şekilde kullanımını sağlamak için bilimsel verilere dayalı bir Havza Koruma Planı’na ihtiyaç duyuluyor. İklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerin de etkisiyle, Eskişehir’in en önemli içme suyu kaynağı olan Porsuk Baraj Gölü’nün korunması hayati bir öneme sahip" dedi. Ünlüce, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, çalışmanın bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

“Su kalitesinin sürdürülebilirliği için kritik adımlar atacağız”

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ise yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunmasının geleceğimiz açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Özen, proje süresince evsel su tüketimi, atık su oluşumu, endüstriyel faaliyetler ve tarımsal pestisit kullanımı gibi çeşitli verilerin toplandığını ve bu verilerin su kalitesi modelleme çalışmalarında kullanıldığını ifade etti. "Modelleme sonuçları, etkili yönetim stratejilerinin geliştirilmesi için önemli bir araçtır. Su kalitesinin sürdürülebilirliği için kritik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Beril Akın, proje kapsamında yapılan çalışmalar, havza koruma planı ve koruma bantlarına ilişkin özel hükümler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınması ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.