Porsuk'ta buz tabakasına aldanmayın!

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Tülin Aktaş, yaptığı açıklamada donan Porsuk Çayı’nın eşsiz manzarasının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti. Aktaş, "Havanın hızla soğumasıyla birlikte donan Porsuk Çayı’nın bu eşsiz manzarası sizleri yanıltmasın. Bu muhteşem güzelliğin altında, bütün canlıları olumsuz etkileyen çok ciddi tehlikeler yatıyor." diyerek vatandaşları uyardı.

Buz kırma çalışmaları başladı

​Buz tabakasının kalınlığının her noktada aynı olmadığını ve kolayca kırılabileceğini belirten belediye ekipleri, olası kazaların önüne geçmek için kollarını sıvadı. Porsuk Çayı ve yapay göletlerde buz kırma işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

Buz kırılır hayat kırılmasın

​Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocuklar ve gençlerin buz tutmuş yüzeylere çıkmasının hayati tehlike arz ettiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

​"Tedbirsizce atılacak tek bir adım, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Hem kendi güvenliğiniz hem de sevdiklerinizin hayatı için lütfen buz tutmuş yüzeylerden uzak duralım. Unutmayalım; buz kırılır, hayat kırılmasın."