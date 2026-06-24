Portakal Çiçeği Karnavalı’nın mimarı Bozkurt: “Festivaller kentleri dünyaya açan en güçlü markalardır”

Mersin İstişare Kulübü’nün Haziran ayı toplantısında “Kentlerin Markalaşmasında Festivallerin Önemi” konusu ele alındı. İş insanı Ferudun Gündüz’ün kurucu başkanlığını ve mevcut başkanlığını yürüttüğü MİK’in düzenlediği toplantıda, kentlerin marka değerini artıran unsurlar masaya yatırıldı. Programın moderatörlüğünü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Baha Sadık Akıner üstlendi. Toplantının onur konuğu olarak katılan Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’nin en büyük sokak festivallerinden biri haline gelen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kuruluş sürecini, karşılaşılan zorlukları ve elde edilen başarıyı katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında festivalin doğuş hikayesini anlatan Bozkurt, çocukluk yıllarında Adana’nın merkezindeki portakal bahçelerinden yayılan çiçek kokusunun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi. Adana’dan ayrıldıktan sonra bu değerin kıymetini daha iyi anladığını belirten Bozkurt, “Portakal çiçeğinin kokusunu insanlara anlatarak hissettiremezsiniz. Bu eşsiz deneyimin yaşanabilmesi için insanların Adana’ya gelmesi gerekiyor. Biz de insanları bu atmosferle buluşturacak bir organizasyon hayal ettik” dedi.

Japonya’daki Sakura Festivali ilham verdi

İş nedeniyle sık sık Japonya’ya gittiğini ifade eden Bozkurt, dünyaca ünlü Sakura Festivali’nden ilham aldıklarını anlattı. Kiraz çiçeklerinin açtığı dönemde milyonlarca kişinin Japonya’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Bozkurt, “Japonya’daki festivalin ekonomik ve turistik etkisini görünce, bizim de çok daha özel bir değerimiz olduğunu düşündüm. Çünkü portakal çiçeği sadece görüntüsüyle değil, kokusuyla da insanları etkiliyor” diye konuştu.

“Önce neden sorusuna cevap verilmeli”

Kentlerin festival düzenlerken öncelikle hedeflerini netleştirmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, sürdürülebilir başarının doğru amaç ve stratejiyle mümkün olduğunu söyleyerek, “Bir projeye başlamadan önce mutlaka ‘Neden yapıyoruz?’ sorusuna cevap vermek gerekir” şeklinde konuştu. Bozkurt, festivalin turizm, yatırım, ürün tanıtımı ya da sosyal etkileşim gibi hangi hedefe hizmet edeceğinin baştan belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gündüz: “Başarı hikayesi tüm kentlere örnek”

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Mersin İstişare Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz ise Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kent markalaşması açısından örnek bir model oluşturduğunu söyledi.

Bozkurt’un kısıtlı kaynaklarla büyük bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu ifade eden Gündüz, “Mersin İstişare Kulübü olarak kentimiz için düşünen, hiçbir karşılık beklemeden çalışan bir topluluğuz. Mersin’in sahip olduğu değerleri doğru şekilde ortaya çıkarabilirsek daha fazla yatırım ve istihdam oluşturabiliriz” dedi.

Toplantı, katılımcıların soruları ve görüş alışverişinin ardından sona ererken, kültür, sanat ve festival organizasyonlarının kentlerin marka değerini artırmadaki rolü bir kez daha öne çıktı.