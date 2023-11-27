'POS komisyon oranları kabul edilmez seviyede'

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

POS komisyon oranlarının kabul edilemez bir seviyeye geldiğini ve bunu bir fırsatçılık olarak değerlendirdiklerini belirten Türkiye Lokantacılar Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Bahar Bilen, “Bankaların esnafın üzerindeki POS komisyon bedeli yükünü kaldırması gerekiyor. Orta vadeli enflasyonla mücadele politikasıyla birlikte enflasyonun düşmesi için alınan tedbirler kapsamında bankaların iş yerleri için uyguladığı satış bedeli üzerinden POS komisyon oranları yüzde 0.74’ten yüzde 4’lerin üzerine kadar getirilmiştir. Değişken piyasa koşulları nedeniyle kar marjında ödün veren esnaf, günlük sattığını yerine koyamıyor. POS kesintileri yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeler kabul edilemez duruma geldi. Esnaf nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Tek başına kredi kartı bir işe yaramaz, tek taraflı kazanç da olmaz. Bu tek taraflı fırsatçılık ortadan giderilmeli, işletmelerimiz ve bankalarımız karşılıklı kazan kazan doğrultusunda, enflasyonla mücadelede esnafın yükünü ve vatandaşın alım gücünü hafifletmek için banka POS komisyon oranları kaldırılmalı” diye konuştu.

Emekli, işçi ve memur maaş ödemelerinde bir gecelik repo karşılığında bankaların promosyon verdiğini hatırlatan Bilen, “Kısa vadede en az bir gün sonra ödemeler için ise yüzde 4’lerin üzerinde komisyon kesiliyor. Komisyon farkını müşterisine yansıtanlar da fiyat tarife farkı oluşturduğu gibi vatandaşın alım gücü ve itirazı üzerine iş yapamaz hale gelmektedir. Bu durumda karşılıklı kazanç çerçevesinde yapılması gereken şey POS komisyon oranlarının kaldırılmasıdır” dedi.

“Bankalardan kredi kullanamıyoruz”

Esnafın bankalardan kredi kullanamamasının da bir çelişki olduğunu ifade eden Bahar Bilen, “Günümüzde çağa ayak uydurabilmek, vatandaşın rahatça alışveriş yapabilmesi ve piyasanın canlanması açısından kredi kartı ve POS kullanımları olmazsa olmaz hale gelmiştir. Eğer bizim işletmelerimiz olmasa banka kartlarını kullanacak yer bulamazsınız. Bu çerçevede enflasyonla mücadele için karşılıklı kazanç doğrultusunda POS işletim ve POS komisyon oranları için yasal düzenleme şart olmuştur” ifadelerini kullandı.