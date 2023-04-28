POSCO ASSAN TST çalışan temsilcilerinden iş güvenliği farkındalık çalışması

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST, dikkat dağınıklığı ve yorgunluğa bağlı olarak iş kazalarının yaşanmaması ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak, bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla fabrika giriş ve çıkış saatlerinde farklı bir uygulamaya imza attı.

İşe giriş ve çıkış saatlerinde ‘’Güvenli çalış, kendini ve iş arkadaşını koru!‘’ pankartı ile çalışanlarını karşılayan POSCO ASSAN TST üst yönetimi ile çalışan temsilcileri; mutlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratma vizyonu ile farkındalık oluşturmak için farklı uygulamalara devam ediyor.

POSCO ASSAN TST CEO’su Jongduk Suh: “Önceliğimiz daima iş güvenliği!”

POSCO ASSAN TST CEO’su Jongduk Suh, iş güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade ederek, ‘’Bugün ulaşamadığımız üretim miktarına yarın ulaşabiliriz, bugün ortaya çıkan kalite kusurunun yarın üstesinden gelebiliriz fakat iş güvenliğine dair tüm işler bugün bitirilmelidir. Önceliğimiz daima iş güvenliğidir'' dedi.

Mehmet Aka, ‘’İş sağlığı ve güvenliği POSCO ASSAN TST’de her zaman birinci öncelik oldu’’

Fabrika giriş ve çıkışlarında ‘’Güvenli çalış, kendini ve iş arkadaşını koru!‘’ sloganıyla karşılaşan çalışanların dönem dönem yapılan bu gibi uygulamaların kendilerini mutlu ettiğini belirten Çalışan Temsilcisi Mehmet Aka, ‘’İş Sağlığı ve güvenliği POSCO ASSAN TST’de her zaman birinci öncelik oldu. Dönem dönem gerçekleştirilen bu tarz uygulamalar ile şirket olarak farkındalık oluşturuyoruz. Mesai öncesinde üst yönetimimizin bizleri iş güvenliği ile ilgili sloganlarla karşılaması motivasyonumuzu arttırıyor ve daha dikkatli olmamızı sağlıyor. Çalışma arkadaşlarımızdan benzer uygulamalar için olumlu mesajlar alıyoruz’’ dedi.