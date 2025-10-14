“Prefabrik betonda 3 bin çeşit ürünle pazarda fark yaratıyoruz”

Eray ŞEN/ADANA

Kambeton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beril Baykam Paksoy, şirketin 46 yıl önce çit direği üretimiyle başladığı sektörde, babaları Zeki Baykam’ın mühendislik vizyonu ile günümüzde geniş bir ürün gamına ulaştığını söyledi.

Üretim tesisleri ve ürün grupları hakkında bilgi veren Baykam Paksoy, “Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’da bulunan tesislerimizde betonarme üst yapı elemanları, öngermeli köprü kirişleri, altyapı ürünleri, elektrik direkleri ve çevre düzenleme elemanları gibi farklı ürün gruplarında üretim yapıyoruz. 2024 yılında faaliyete geçen Diyarbakır fabrikamız sadece bölgenin değil Türkiye’nin dört bir yanına ilettiğimiz elektrik direklerinin üretiminde büyük rol oynuyor. Ayrıca sanayi yapısı inşaatlarında bölgenin güvenilir çözüm ortağı olarak yatırımcıların destekçisi oluyoruz” dedi.

“Bin 500’ün üzerinde sanayi yapısı inşa ettik‘’

Kambeton’un bugüne kadar bin 500’ü aşkın sanayi yapısını hayata geçirdiğini açıklayan Beril Baykam Paksoy, ‘’Bu işte karşılaşılan projelerin büyüklüklerine göre sürekli farklı çözümler üretmek gerekiyor. Hatta kimi zaman bazı prefabrik beton elemanlarının ağırlıkları 80 tonu bulabiliyor. Böyle durumlarda lojistik sorunlarını aşmak için proje bölgelerinde üretim tesisleri kurabiliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde hem müşterilerimize daha hızlı hizmet verebiliyoruz hem de büyük ölçekli projelerde avantaj sağlıyoruz” diye konuştu.

“Yapılarımız güvenin sembolü haline geldi”

Dayanıklılık ve güvenilirlik konularından taviz vermediklerinin altını çizen Beril Baykam Paksoy, Kahramanmaraş’ta yaptıkları kâğıt fabrikasını örnek göstererek, “Depremin merkezine çok yakın bir bölgede olmasına rağmen bu yapı sapasağlam ayakta kaldı. Aynı şekilde bölgede inşa ettiğimiz diğer projelerimiz de depremleri hasarsız atlatarak dayanıklılığını kanıtladı” dedi. Güçlü bir proje ekibine sahip olduklarını belirten Beril Baykam Paksoy, şöyle devam etti: “Projelerimizin büyük çoğunluğunu kendi ekibimizle sıfırdan tasarlıyoruz. Bunun yanında müşterilerimizin getirdiği projeler olduğunda da onları teknik şartnamelere göre düzenleyerek en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz. Tasarımdan kalıp üretimine, üretimden montaja kadar tüm süreçleri kapsayan bu bütüncül yaklaşım bizi güçlü kılıyor.”

“Beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

Dış pazarlara yönelik çalışmalarına değinen Baykam Paksoy, “Yaptığımız ihracat ile yurt dışı pazarında da adımızdan söz ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Construction Business Review tarafından Avrupa’nın en iyi prefabrik beton şirketi ödülüne layık görüldük. Bu bizim için çok gurur verici bir başarı oldu” diye konuştu.

Prefabrik betonun ağırlığı nedeniyle ihracatın ‘zorlu’ olduğunu söyleyen Baykam Paksoy, “Sevkiyat dezavantajlarına rağmen beş kıtaya ihracat yapıyoruz. Güney Amerika’ya yapı elemanları, Avrupa’ya çevre koruma ürünleri, Afrika’ya özel üretimler, Kuzey Amerika ve Asya’ya altyapı malzemeleri gönderdik” bilgisini verdi.

“İnsan kaynağına ve kadın istihdamına önem veriyoruz’

Baykam Paksoy, 500’ün üzerinde çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını anlatırken, “Mavi yaka çalışanlarımızın yüzde 30’u, beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 35’i on yılı aşkın süredir bizimle. Bu bizim için çok kıymetli çünkü uzun yıllar emek veren çalışanlarımız şirketin omurgasını oluşturuyor. Ayrıca kadın istihdamına da çok önem veriyoruz. İnşaat sektöründe genel olarak kadın istihdamı düşük olmasına rağmen biz bunu değiştirmek istedik. Sadece beyaz yakada değil, üretim sahasında da kadınlara yer vererek onların iş hayatında güçlü bir şekilde var olmalarına katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.