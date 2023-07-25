Prenses Saud Gaziantep’e geliyor

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Suudi Arabistan Prensesi, BM İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, 26 Temmuz Çarşamba günü Gaziantep’te olacak.

Sabah saatlerinde kente gelecek Saud beraberindeki heyet ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret edecek. Prenses Saud’un bir sonraki durağı ise depremden büyük hasar alan Nurdağı ilçesi olacak. Akşam saatlerinde Nurdağı’na gidecek olan Saud, depremzedelerle bir araya gelecek.

Sonrasında bir basın açıklaması yapması beklenen Saud, programın sona ermesiyle Gaziantep’ten ayrılacak.