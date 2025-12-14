Private Label Zirvesi’nde GEBKİM, kimya sanayisinin taşıyıcı rolünü öne çıkardı

Kocaeli

Private label sektörünün en kapsamlı buluşması olan 10. Private Label Zirvesi, Crowne Plaza Asia’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin hızlı tüketim ürünleri üreticileri, tedarikçileri ve ulusal–yerel perakende yöneticilerini bir araya getiren zirveye, Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM OSB Gümüş Sponsor olarak katıldı. Sektör profesyonellerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen zirvede; üretim trendleri, tüketici beklentilerindeki dönüşüm, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi ve global private label pazarının yeni rotası masaya yatırıldı. Oturumlara yön veren veriler, sektörün 2026’ya güçlü bir hazırlık yaptığına işaret etti.

Kimya sektörü zirveye yoğun katılım sağladı

Bu yılki zirvenin dikkat çeken yönlerinden biri, kimya sektörünün güçlü katılımı oldu. Temizlik, kozmetik, ambalaj ve endüstriyel hammaddeler gibi private label ürünlerin omurgasını oluşturan kimya alanından birçok önemli temsilci, sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Sektörün son 10 yılda kaydettiği dönüşüme dikkat çeken. PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, “Private Label artık sadece alternatif bir tercih değil; tüketici davranışlarını şekillendiren güçlü bir kategori haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Kimya sektörü, ekosistemin en kritik taşıyıcı kolonu”

Zirve boyunca GEBKİM OSB standını ziyaret eden sanayiciler, tedarikçiler, perakende yöneticileri ve sektör temsilcileri; bölgenin Türkiye kimya sanayisindeki stratejik rolü, yatırımcılarına sunduğu altyapı avantajları ve sürdürülebilir üretim vizyonu hakkında detaylı bilgi aldı.

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, “Private label ürünlerin büyük bir kısmı kimyasal süreçlerle hayat buluyor. Dolayısıyla kimya sektörü, bu ekosistemin görünmeyen ancak en kritik taşıyıcı kolonu. GEBKİM olarak, Türkiye’nin kimya sanayisine güvenli, modern ve sürdürülebilir bir üretim üssü sunarken, sektörler arası iş birliklerini büyütmeye devam ediyoruz. Zirvede gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesidir. Sektörün buluşma noktası bu önemli etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara ve sürece liderlik eden PLAT Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.