Prof. Dr. Beyhan Bayhan: “Güney Marmara’da tehlike İstanbul’dan az değil!”

ALİ ŞAHİN

Bursa-Ahıska-Batum Dernekleri Konfederasyonu (ARKAFKON) ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği beraberliğinde düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Bursa’ konulu panel alanında uzman isimlerin sunumu ile Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Panelde Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan depremin analizleri yapılırken öte yandan kentsel dönüşümün önemine de dikkat çekildi.

Artvin-Ahıska-Batum Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bahadır Celal Manasoğlu, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin unutulmaması, hafızalardan silinmemesi gerektiğini ifade ederek, akademik odalar ve STK’lar ile beraber toplumda deprem farkındalığını arttırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Panelde konuşan ve Bursa’daki deprem gerçeğine değinerek meydana gelebilecek hasarın İstanbul’dan daha az olmayacağına işaret eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Bursa’yı fiziki yapıdan ve yerleşim açısından Kahramanmaraş’a çok benzettik. Kahramanmaraş ovalarda akarsu yataklarının olduğu bir şehir ve yerleşim de bu bölgede.

Hasarın yine dayanıksız yapılarla ama gevşek zeminde ve özellikle de 8 – 10 katlı yapılarda yeni binalarda olduğunu ve eski tip binalarda olduğunu gözlemledik. Mevcut yapılarla, Marmara Bölgesi depremde afet yaşama tehlikesi altında. Tabii ki İstanbul yoğunluğu ve ekonomik değeri yüksek olduğu için basında daha çok yer almaktadır. Ancak maalesef Marmara’nın güney kısmı da bu yıkım tehlikesine dahil. Güney Marmara’da da tehlikenin İstanbul’dan az olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz” dedi.

“Terörden sonra en önemli konu kentsel dönüşüm”

Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Mimar Nihat Şen, bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederken, “Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir kavram. Alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları yazılırken yatırımı kendi içinden çıkarabilecek bir Türkiye var. Kentsel dönüşümü Bakanlığın ya da müdürlüğün sorumluluğuna bırakmak yanlış.

Binalarımızı kiralarken o binanın güvenli olup olmadığını bilmemiz lazım. Son 40 yıldır ovalara yerleşmiş bir Bursa var. Zemin sıvılaşmasına müsait yerlere yerleşmeye başladık. Olabilecek doğal afette Bursa’nın sanayisi de çok zarar görecek. Şimdiden sanayi binalarımızın güçlendirilmesi ya da taşınması gerekebilir. Kentsel dönüşüm ülkemizde terörden sonra en önemli konudur. Toplantılardan ziyade eyleme geçmemiz, alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının acilen başlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.