Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen: “İzmir için stratejik hamle, Çin artı bir ve dijitalleşme”

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği TÜGİAD Ege Şubesi, iş dünyasına yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla başlattığı "Ekonomiye 3 Boyutlu Bakış" toplantılarının ilkinde Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’i ağırladı. Küçüközmen, İzmir iş dünyasına Çin artı bir stratejisi ve dijitalleşme odaklı bir yol haritası çizdi, “Şirketlerin tedarik risklerini azaltmak için üretim üslerini sadece Çin’de tutmak yerine, alternatif ülkelere de yayması anlamına gelen bu strateji, Türkiye ve özellikle İzmir için büyük bir fırsattır" dedi.

Tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı bu dönemde, Çin artı bir (China Plus One) stratejisinin önem kazandığını belirten Küçüközmen, Çin ekonomisinin yeniden yapılanma sürecinde olduğunu, iç talepteki zayıflama nedeniyle ihracata ve teknolojiye ağırlık verdiğini anlattı.

İzmirli sanayicilere dijitalleşme, ihracat ve sürdürülebilirlikten oluşan üçayaklı bir strateji öneren Küçüközmen, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyumun bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlattı. Küçüközmen, hızlı reform süreci ve genç nüfusuyla dikkat çeken Özbekistan ile bölgesel bir üretim ve lojistik merkezine dönüşen Mısır’ın Türk firmaları için tekstil, gıda, inşaat ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel barındırdığını sözlerine ekledi.

Engin Korkmaz: “Rakamların ötesine bakmak zorundayız”

Günümüz dünyasında ekonomiyi anlamanın sadece rakamlara bakmakla mümkün olmadığını ifade eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, küresel trendleri, davranışsal dinamikleri, finansal piyasaları ve reel sektörü bir bütün olarak değerlendirmenin gerekliliğini vurguladı.

Belirsizliklerin arttığı ve küresel risklerin sıkça konuşulduğu bu dönemde güçlü ve analitik bir bakış açısına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyleyen Korkmaz, TÜGİAD olarak genç iş insanlarının bilgiye, doğru yönlendirmeye ve güncel analizlere ulaşmasını çok önemsediklerini dile getirdi.