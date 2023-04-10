Prof. Dr. Görür: "Kayseri’nin deprem potansiyelini küçümsemeyin"

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Afet Bölgesi kapsamına alınan Kayseri ile ilgili olarak EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili durumun ciddi araştırmalarla ortaya konulabileceğini, incelediği TMMOB raporunda doğru noktalara temas edildiğini söyledi. Kentin Ecemiş Fay Zonu’nun içerisinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, “Kayseri kenti önemli bir fay zonunun içerisindedir. Bu fay zonu Erzincan Refahi’yen başlayıp Güney’de Mersin Taşucu’na kadar uzanan, 730 kilometre uzunluğundaki Ecemiş Fay Zonu’dur.

Ecemiş Fay Zonu Kayseri civarında gerilmeli bir yapı kazanarak iki kola ayrılır. Kayseri’nin batısındaki kol Erkilet Fayı, Doğu’sundaki ise Erciyes Fayı’dır. Her iki fayda Ecemiş Fayı’nın bir koludur. Bu bölgedeki gerilme nedeniyle iki kola ayrılmıştır Ecemiş Fay Zonu. Kayseri’nin bulunduğu yerde volkanik kayalar ve önemli ölçüde alüvyon dolgu var. Bu faylar canlı faylardır. Özellikle alt miyosenden beri aktiftir.

Özellikle pliyosende daha çok aktivite göstermiştir. Günümüzde de seyrek de olsa Ecemiş Fay Zonu üzerinde depremlere rastlarız. Nitekim son depremlerden sonra bu faylar üzerinde de 4 mertebelerinde depremler olmuştur. Kayseri’nin gerçek deprem potansiyeli ancak ciddi araştırmalarla ortaya konabilir. Bu araştırmaların başında da Kayseri’de tehlike (fay) analizi ve mikro bölgeleme çalışmaları gelir” ifadelerini kullandı.

“Kısa bir zamanda olacak anlamına gelmez”

Prof. Dr. Görür, Kayseri’nin deprem potansiyeline yönelik yaptığı açıklamaları şu ifadelerle sürdürdü: “Kayseri’nin deprem potansiyeli fazla değildir, bu tür çalışmalara gerek yoktur gibi, bölgenin deprem potansiyelini küçümseyecek yaklaşımlar son derece sakıncalıdır. Bu fayların yeterince deprem tekerrür periyodu bilinmemektedir. Aletsel dönemde depremlerin fazla görülmeyişi Kayseri’nin deprem potansiyelinin düşük olduğunu göstermez. Eğer deprem periyodu uzun süreliyse, örneğin Kahramanmaraş’ta olduğu gibi, zamanı geldiğinde, tekerrür periyodu dolduğu zaman çok büyük depremler üretebilir.

Onun için Kayseri ve yöresinde faylar üzerinde ciddi paleosismolojik araştırmalar yapmak lazım. Bu tehlike analizi yapılırken bir yandan da Kayseri’yi deprem dirençli bir kent haline getirmek için gerekli çalışmalara başlamak şarttır. Bu söylem, Kayseri ve civarında hemen veya kısa bir zaman içerisinde deprem olacak anlamına gelmez. Ama Kayseri’nin bir deprem kenti olmadığı anlamına da gelmez. Onun için Kayseri yönetimi ve halkı kentlerini deprem dirençli hale getirmek için gereken iradeyi göstermeli ve gereğini yapmalıdır.”

TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu rapor hazırladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu toplandı. İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere TMMOB’a bağlı 14 Meslek Odası ile Kayseri Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odası bir araya gelerek “Kayseri Deprem Raporu” oluşturdu.

Raporda yer alan tahminlere göre Kayseri’ de 6.0 ve 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği, 6 büyüklüğünde bir depremde bine yakın, 6.8 büyüklüğünde bir depremde ise özellikle Melikgazi’de 8 bin ve Kocasinan’da 4 bin olmak üzere toplamda 14 binden fazla binanın yıkılabileceği tahmini yer aldı. Hazırlanan raporla ilgili de görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Görür, “İncelediğim bu rapor, doğru noktalara temas etmekte ve yapılması gerekenleri büyük ölçüde işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Her türlü işbirliğine hazırız”

TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak bir araya gelerek şehrimizin deprem riskine yönelik de bir rapor hazırladık. Alınması gereken önlemleri ilgili kurumlarla paylaştık.

Şu ana kadar Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Milletvekilimiz İsmail Özdemir’den raporumuzu takip ettikleriyle ilgili dönüş aldık. Diğer kurum ve yetkililerin de deprem bölgeleriyle ilgilendikleri için henüz dönüş sağlayamadıklarını düşünüyorum. Zamanla onlarda bu rapora ilgi gösterecektir. Konunun tüm paydaşları bir araya gelmelidir. Sadece deprem değil, tüm afetlere karşı kentimizin dirençli olması adına yapılacak her türlü işbirliğine, bilim ışığında katkı sunmaya hazırız” dedi.