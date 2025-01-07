Prof. Dr. İlhan Ege, önemli görevleri arasına yenisini ekledi

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye’nin kalite ve akreditasyon yolculuğunda 27 yıldır farklı kademelerde görev aldığını belirten Prof. Dr. İlhan Ege, “Son 15 yıldır da yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konularında görev almaktayım. En son olarak da STAR Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler alanında bölüm akreditasyon başvurularının nihai olarak değerlendirildiği en üst kurul olan STAR Sosyal, Beşerî ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu’nda (STARAK) görevlendirilmem beni gururlandırmakla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Ülkemizdeki yükseköğretimin akreditasyon süreçlerine, İşletme ve benzeri alanlardaki olumlu gelişmelerin artmasına elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar’a ve bu görevle bana bu fırsatı veren STAR’a teşekkür ederim” dedi.



STAR, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin sosyal, beşeri ve temel bilimler lisans programlarının gelişiminin teşvik edilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alınması, üniversitelerin işletme, uluslararası ticaret, yönetim bilişim sistemleri, iktisat/ekonomi, finans, bankacılık, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor. STAR ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de yetkilendirilen alanında tek ulusal akreditasyon kuruluşu olma özelliği taşıyor.