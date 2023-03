Prof. Dr. Naci Görür: Depremle ilgili planı ve iradesi olmayana oy vermeyin

Duygu GÖKSU



İZMİR - İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin “Yeniliğe Davet” temasıyla organize edilen dördüncü gününde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde birçok uzman isim dinleyicileriyle buluşmaya devam etti. İzmir’in depreme hazırlık ve dirençlilik çalışmalarını değerlendiren jeolog Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem siyaset üstü bir konu. Bir bilim insanı olarak, depremle ilgili ciddi bir planı ve iradesi olmayan bir siyasi partiye kesinlikle oy vermemenizi öneriyorum. İnsanlığın can güvenliğini önemsemeyen bir devlete gerek var mı? Bu devletin de toprakların da sahibi biziz” diye konuştu.

Deprem kentini yönetenlerin de, yönettiği kentin tehlike analizini bilmesi gerektiğini vurgulayarak, bir kenti deprem dirençli yapmak için sadece yapı stokunu yenilemenin yetmeyeceğini ifade eden Görür, “Deprem mikro bölgeleme çalışmalarında İzmir doğru yolda. ODTÜ koordinatörlüğünde birçok üniversite bu çalışmalarda rol alıyor. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet varlığını sürdürmek istiyorsa Afet Bakanlığı kurmak zorunda” dedi.

Ahmet Övgün Ercan: “Kenti büyük deprem olacak gibi hazırlamalıyız”

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan da, İzmir’de her an deprem olabilir sözünün doğru olmadığını belirterek, “6 buçuk şiddetine kadar depremler İzmir’de yıkıcı olmaz. Hiçbir zaman İzmir’de Kahramanmaraş’taki gibi 7,5 ve üstü şiddette depremler olmaz. Ancak bu büyüklükte bir deprem olacakmış gibi kenti hazırlamamız gerekir” dedi.

Vandana Shiva: “Devletler ekolojik teşvikler vermeli”

Sağlıklı olabilmek için öncelikle ekosistemin sağlıklı olması gerektiğini belirten Ekolojik Aktivist Prof. Dr. Vandana Shiva, “Devletler ekolojik teşvikler vermeli. Atatürk üretime 'zihniyetin ürünü' demiştir. Malzemenin değerine ve değişimine bakacaksınız. Sadece elde ettiğiniz ürüne bakmayacaksınız. Ekolojiyi bir şekilde teşvik etmeliyiz. Devletlerin verdiği teşvikler ekolojik olmalı. Ekosisteme iyi bakmalıyız. Ekosistem sağlıklı olursa biz de sağlıklı oluruz” dedi.

Andrew McAfee: “Büyümemeyi hiçbir şekilde kucaklamadık”

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Dijital Ekonomi Girişimi Kurucusu Prof. Dr. Andrew McAfee ise, daha fazla şirket, yatırımlarının çoğunu her yıl bilgi teknolojilerine ayırdığını belirterek, “Dünya artık dijitalleşmeyle birlikte değişiyor. Bu yüzyıla baktığımız zaman her yıl dijital ürünlere her şeyden fazla para harcadığımızı görüyoruz. Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Kapitalizmin hiçbir şekilde sonunu getirmeye çalışmadık. Sırtımızı büyümeye dönmedik. Her zaman ekonomide büyümeye çalıştık. Büyümemeyi hiçbir şekilde kucaklamadık” diye konuştu.

“Kararları ilgilenen herkesin önüne koyacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dördüncü gün buluşması kapsamında düzenlediği basın toplantısında, “Kongreden çıkan kararların takipçisi olacağız. Bütün bunlar bittikten sonra tüm siyasal partilerin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm vakıfların, meslek odalarının, ilgilenen herkesin önüne koyacağımız manifestomuz ve kararlarımız olacak” dedi.

Paydaş grupları bildirgelerine son hallerini verdi

İşçi, çiftçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları, 2022’nin Ağustos ayından beri üzerinde çalıştıkları bildirgeleri nihai hâline getirmek için, Tarihi Bıçakçı Han’da bildirgelerine son hâllerini verdi. Paydaş grupları tarafından hazırlanan bildirgeler, kongrenin son gününde tüm delegelerin oylarına sunulacak ve sonuç bildirgesi ortaya çıkacak.