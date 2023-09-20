Prof. Dr. Tuncel’e 'Yılın Kadın Rektörü' ödülü

ADANA/EKONOMİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmaları yakından takip eden Uluslararası Dünya Kadınlar Kongresi Düzenleme Kurulu, deprem dönemi ve sonrasındaki özverili çalışmaları nedeniyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’e Yılın Kadın Rektörü ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen kongrede Prof. Dr. Tuncel’e ödülü Kongre Onursal Başkanı ve Bakü Kızlar Üniversitesi Rektörü Prof. Sevinç Rahimova ile Delhi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harpreet Kaur tarafından sunuldu.

Çeşitli ülkelerden kadın akademisyenin de çevrimiçi katıldığı ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Tuncel, “Bu kıymetli ödül, millet olarak yaşadığımız zorlu süreçlerde dayanışmanın ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için de bir fırsat sunmaktadır” dedi. İyi bir liderin sadece kurumunu değil, aynı zamanda toplumunu da güçlendireceğini ifade eden Prof. Dr. Tuncel, “Eğitimdeki kadın liderler olarak eğitim kurumlarından başlayarak her alana yayılan olumlu bir etki yaratabiliriz. Bizler, toplumumuzu daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma sorumluluğuna da sahibiz” diye konuştu. Prof. Dr. Tuncel depremlerin, sadece fiziksel yıkımı değil, sosyal ve psikolojik etkileri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu afetler aynı zamanda insan dayanışması ve toplumsal birleşme örnekleri sunar. Nitekim ülkemizde yaşanan bu asrın felaketinde bunun pek çok örneğini bizzat gördük. Birlikte çalışmamız, gelecekte daha güvenli ve dayanıklı toplumlar inşa etmek için çok kıymetli. Toplumumuzun bu zorlu süreçlerde dayanıklılığını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmek de son derece önemli.”

Çocuk İyilik Merkezi, ekip çalışmasının sonucu

Rektör Prof.Dr.Tuncel, depremde uzuvlarını kaybeden çocukların rehabilitasyonu için yaptıkları proje hakkında ise şunları söyledi: “Depremde uzuvlarını kaybeden evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu rehabilitasyonları yapabilmek ve ruhen/bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız Çocuk İyilik Merkezi Projemizin başarısı sadece benim değil, aynı zamanda büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu ödülü, bu süreçte emeği geçen herkese, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu projeye tüm yüreğini koymuş olan değerli hekim arkadaşlarıma ve bizi destekleyerek bu günlere ulaşmamızı sağlayan çok kıymetli hayırseverlere de ithaf ediyorum. Depremzedelerimize ve tüm gücüyle yaraları sarmakta olan devletimize destek olmaya devam edeceğiz. Birlikte çok daha güçlüyüz.”