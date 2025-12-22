Prof. Dr. Yerlikaya: "Yerel Kalkınma Hamlesi Konya’yı bölgesel üretim üssüne taşıyacak"

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Konya’nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Yerlikaya, programın Konya özelindeki etkilerini ve Kuzey Konya Ovası Sulama Projesi’nin bölgesel kalkınmadaki rolünü değerlendirdi.

Yerlikaya, Konya’nın yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil; güçlü tarım altyapısı, gelişen sanayi kapasitesi, lojistik avantajları ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Özellikle otomotiv yan sanayi, makine imalatı, gıda işleme, savunma sanayii ve yenilenebilir enerji alanlarında yapılan yatırımların şehrin üretim çeşitliliğini artırdığına dikkat çekti.

Programın temel hedefi bölgesel rekabet gücü

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın temel amacının bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve illerin rekabet gücünü artırmak olduğunu ifade eden Yerlikaya, programın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütüleceğini belirtti. Konya’da bu sürecin Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından koordine edileceğini aktardı.

Program kapsamında yatırımcılara; vergi indirimi, nakdi ve faiz desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi destekleri gibi önemli teşvikler sunuluyor.

Konya’da dört stratejik yatırım alanı

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Konya için belirlenen öncelikli yatırım alanlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Yerlikaya, şu başlıkları öne çıkardı:

Mermi Üretim Tesisleri

MIM teknolojisiyle askeri silah parçaları ve soğuk dövme namlu üretimi

Raylı taşımacılık için demiryolu araç parçaları üretimi

Yem katkı maddeleri ve buzağı maması üretimi

Konya’nın savunma ve havacılık sanayii ihracatında

Türkiye’de ilk beş il arasında yer aldığını belirten Yerlikaya, ülkedeki silah ve mühimmat üreticilerinin yaklaşık yüzde 60’ının Konya’da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu alandaki yeni yatırımlarla Konya’nın savunma sanayiinde ilk üç il arasına girebileceğini ifade etti.

Raylı sistemler alanında da Konya’nın metal sanayisi ve otomotiv yan sanayisindeki bilgi birikimiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu gücün demiryolu araçları üretimine aktarılabileceğini vurguladı.

Hayvancılıkta katma değerli üretim

Yem katkı maddeleri ve buzağı maması üretiminin Konya için stratejik bir alan olduğuna işaret eden Yerlikaya, ilin büyükbaş hayvan varlığında Türkiye’de ilk sırada, süt üretiminde ise lider konumda olduğunu hatırlattı. Yem maliyetlerinin hayvancılıkta en büyük gider kalemi olduğunu belirterek, bu alandaki yerli ve katma değerli üretimin hem maliyetleri düşüreceğini hem de ihracatı artıracağını söyledi.

“Kuzey Konya Ovası Sulama Projesi” vurgusu

Yerlikaya, Kuzey Konya Ovası Sulama Projesinin Konya’nın tarımsal geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ovalarının suya kavuşmasının yalnızca teknik değil; finansman, yönetişim ve stratejik irade eksikliği nedeniyle geciktiğini ifade etti.

Kızılırmak suyunun ana kaynak değil, tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yerlikaya, yapay zekâ destekli, kapalı ve basınçlı modern sulama sistemleriyle su ihtiyacının ciddi oranda azaltılabileceğini vurguladı.

“Konya için model bir kalkınma hikayesi yazılabilir”

Yerel kalkınmanın ancak tarım, sanayi, teknoloji ve maneviyatın birlikte ele alındığı bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacağını belirten Yerlikaya, üniversite-sanayi iş birliğinin bu süreçte belirleyici olacağını söyledi.

Konya’nın sahip olduğu potansiyelle diğer illere örnek olabilecek bir kalkınma hikâyesi yazabileceğini ifade eden Yerlikaya, “Bilimsel yaklaşım, doğru niyet ve kararlı bir irade ile Konya, değer üreten ve yön veren bir bölgesel merkez haline gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.