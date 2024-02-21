Progim Yalın Dönüşüm ve Yazılım, yalın üretim simülasyonu geliştirdi

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İşletmelerin maliyetlerini düşürmek, kaliteyi yükseltmek ve teslimat hızlarını artırmak için yalın üretim sisteminin kurulmasını sağlayarak, dijital dönüşüme yönelik yol haritası çıkaran Progim Yalın Dönüşüm ve Yazılım, Endüstri 4.0 yolunda işletmelerin güvenli bir şekilde yol almasına katkı sunuyor. Yalın üretim sisteminin herkes tarafından uzun yıllardır bilinen ancak iyi ve sürekli uygulama açısından büyük zorluklar yaşandığı için pek çok zaman denenip başarısızlıkla sonuçlanan bir çaba olarak kaldığını belirten Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu, “Kobilerimizin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi olan verimsizlik nedeniyle maliyetlerin yüksek olması probleminin en önemli çözümü yalın üretim sistemine geçiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız da bu açığı görmüş olup son yıllarda yurt çapında birçok şehrimizde “Model Fabrikalar” kurmaya başlamıştır. Model fabrikaların ülkemiz sanayisinin yalın dönüşümünü gerçekleştirmesinde katkısının çok büyük olacağı aşikardır” diye konuştu.

Bu noktada yaklaşık 30 yıllık tecrübeleri ile yalın üretimde hala önemli yol alamamış ve şirket içerisindeki dirençleri kıramamış olan işletmelere çare olarak “Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi” programı geliştirdiklerini aktaran Eroğlu, “Yalın üretim sistemine geçme kararı almadan önce veya aldıktan sonraki uygulamalar sırasında işletme çalışanları birçok sebepten dolayı sürekli direnç gösterebilmektedirler. Bu dirençler en tepe yönetimden mavi yakalı çalışanlara kadar her seviyede olabilmektedir. “Yalın Fabrika Simülasyonu” ile, katılımcılarda yalın üretime geçmeyle sağlanacak faydaların farkındalığı oluşturulmaktır. Katılımcılar böylece yalın üretim öncesi ve sonrası üretim şartlarını ve maliyet değişimlerini gerçek bir fabrikada yaşıyormuş gibi algılayıp öğrenmektedirler” dedi.

Katılımcılar yalın üretim tekniklerinin sonuçlarını deneyimliyor

Yaklaşık 18 katılımcının gün boyunca yalın üretim öncesi ve sonrasının canlandırıldığı 3 ayrı senaryoda “Yalın Fabrika Simülasyonu” oyununu oynattıklarını anlatan Eroğlu, “Her katılımcı, planlamacı-depocu-montajcı-kaliteci-yönetici gibi konumlarda rol alarak gerçek bir fabrikadaymış gibi “Çim Biçme Makinesi” üretmektedirler. Ürünün legolardan yapılıyor olması konuyu gerçek hayattan uzaklaştırmamaktadır. Üretim simülasyonu öncesinde eğitmen, yalın üretim kavramı, akış süresi, 7 israf, just in time, takt zamanı, tek parça akışı, çekme sistemi, kanban, 5S ve kaizen konularında katılımcılara teorik eğitimleri vermektedir. Ekip, İlk turda 10 kadar makine üreterek zararda kalırken, ikinci turda 20’nin üzerine, üçüncü turda 35’in üzerine çıkarak şirketi yüksek kara geçirebilmektedir. Böylece katılımcılar, yalın üretim tekniklerinin iyi uygulanmasıyla ne kadar başarılı sonuçlar alındığını deneyimleyerek öğrenmiş olurlar. Oyun öncesinde var olan dirençlerin büyük bir kısmı gün boyunca verilen eğitim ve bilgilerle aşılıyor. Oyun sonucunda yalın üretim sistemine geçişle sağlanan başarı ile de yalına olan güven pekiştirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.