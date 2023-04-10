Prometeon Türkiye ve Alışan Lojistik iş birliğini yeniledi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon Tyre Group, Türkiye’de filo iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Prometeon Türkiye, Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan ve 2018’den beri hizmet sunduğu uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı Alışan Lojistik ile sözleşmesini yeniledi.



Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikasında düzenlenen törende, Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ile Alışan Lojistik CEO’su Uygar Uşar, 3 yıl süreli yeni bir sözleşmeye imza attılar.

Türkiye pazarının önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından Alışan Lojistik ile iş birliklerini büyütmekten memnuniyet duyduklarını belirten Prometeon Türkiye AFME, Rusya ve CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, “Yenilikçi teknolojiler ile geliştirdiğimiz ve Prometeon mühendisliği ile ürettiğimiz lastiklerimizle beraber Pro Services çözüm ailemiz ile lojistik firmalarına verimli, sürdürülebilir taşıma hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası taşımacılık alanında önemli sorumluluklar üstlenen ve 2018’den bu yana hizmet verdiğimiz Alışan Lojistik ile iş birliğimizi genişleterek sürdürüyoruz. Bu kapsamda Alışan Lojistik’in yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında yer alan araçlarının lastik yönetimini üstlenerek, lastikten en iyi performansı almalarına imkân sağlayacağız. Ürünlerimizde nesil değişimi anlamına gelen Prometeon Tyre Group’un en yeni ürün grubu 02 Serisi’nden R02 PRO TRAILER PLUS ile Alışan Lojistik, filolarında sürdürülebilirlik anlamında da önemli bir tercihte bulundu. 02 Serisi lastiklerimiz dayanıklı, yüksek kilometre performansına ve düşük yakıt tüketimine sahip, verimli taşıma çözümleri sunuyor” diye konuştu.



2023 Alışan Lojistik için yatırımlar yılı olmaya devam edecek



Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik CEO’su Uygar Uşar, “1985 yılında, yerel ve küresel pazarda inovatif, esnek ve entegre teknolojik çözümleri ile müşterilerine güç katan uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı olma vizyonu ile kurulan Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki 1500’den fazla çalışanı ile sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulamakta; ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştirmektedir.

Son yıllarda süren yatırım atağımızın bir uzantısı olan bu iş birliği çerçevesinde Prometeon Türkiye ile güvence altına aldığımız filomuz sayesinde de hızımıza hız, duyulan güvene güven, attığımız yeşil adımlara ise yenilerini katacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi. Tehlikeli kimyasalların taşınmasındaki uzmanlıkları nedeni ile sürdürülebilirlik konusunun kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uşar, “Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz aksiyonlar neticesinde elde ettiğimiz bir başarıyı burada da açıklamak isterim.

Alışan Lojistik olarak Şubat ayı itibari ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından “Yeşil Lojistik Belgesi”ni almaya hak kazanarak ülkemizde yine ilklerin arasına girdik. "Yeşil lojistik faaliyetlerimize” devam ederken gerçekleştirdiğimiz her iş ortaklığımızın, bugün Prometeon ile olduğu gibi, karbon ayak izimize olumlu yansımasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



Yenilikçi Prometeon teknolojileri köklü lojistik şirketiyle buluşuyor



İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye, üç yıl boyunca Alışan Lojistik’in yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında hizmet sağlayan araçlarının lastik yönetiminden sorumlu olacak.

Tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine sunduğu uluslararası nakliye, depo/antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetlerle dikkat çeken Alışan Lojistik’in 500’ü aşkın öz mal aracının yıllık yaklaşık 1200 lastik teminini, kaplama ve lastik yönetim süreçlerini üstlenen Prometeon Türkiye, bu iş birliği ile yenilikçi teknolojiler ve Prometeon mühendisliği ile üretilmiş 02 serisi lastikleri ile aktif sürdürülebilirlik vadediyor. Anlaşma kapsamında Pro Services çözüm ailesiyle Alışan Lojistik’e 7/24 çözüm üretmeyi de taahhüt eden Prometeon Türkiye, Prometec kaplama lastik hizmetinin yanı sıra Pro Time yol yardım ve servis imkânı da sağlayacak.