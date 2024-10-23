Prometeon Türkiye’ye yeni pazarlama müdürü atandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlayan Ömer Tunaz, kariyerine 2014 yılında Pirelli’de başladı. Tunaz, bu süreçte Filo Satış Destek ve Bölge Satış Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda görev aldı. Ömer Tunaz, 2017 yılında Prometeon’a katılarak, Ürün Müdürü, Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Operasyonel Pazarlama Müdürü gibi çeşitli roller üstlendi. Son olarak, Mısır, Afrika ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Ağustos 2024 itibarıyla Prometeon Türkiye’deki yeni görevine başlayan Tunaz, şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek. Bu değişiklikle birlikte, şirketin pazarlama süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve bölgedeki pazar dinamiklerine daha iyi yanıt verilmesi bekleniyor.

Önceki Pazarlama Müdürü Faruk Uslu ise Prometeon Tyre Group MEA Bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Rusya ve Kafkaslar) Pazarlama Direktörü olarak görevine devam edecek. Uslu’nun liderliğinde, şirketin bölgesel stratejileri üzerinde çalışmaya devam edilecek.

Prometeon, bu atama ile birlikte sektördeki rekabet gücünü artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.