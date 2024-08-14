QCAR Mobilite, Gaziantep’ten bölgeye açılıyor

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Araç kiralama firmalarından QCAR, 6’ncı şubesi Gaziantep’te açtı. Açılışa Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, Şube sahibi ve Quick Sigorta'nın Besni acentesi Miraç Tepegül,ve davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Gaziantep gibi önemli bir şehirde, mobilite sektöründe yenilikçi çözümler sunan QCAR'ın acente kanalındaki ilk franchise şubesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu adım, QCAR'ın müşteri odaklı hizmet anlayışını Türkiye'nin dört bir yanına taşıma hedefinin önemli bir parçası. İlk franchise’ımızın Quick Sigorta acentemiz Miraç Tepegül tarafından alınması ise finansal market ekosistemimizin ne kadar gerçekçi ve faydalı olduğunu da ortaya koyuyor’’ diye konuştu.

Hedefimiz 50’den fazla şube açmak

Gaziantep’te açılan şubenin marka için büyük bir adım olduğunu söyleyen QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, "Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyümeye ve daha fazla noktada hizmet vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar ülkenin dört bir yanında 50’den fazla franchise şubesi açmak" dedi.

Şube sahibi ve Quick Sigorta'nın Besni acentesi Miraç Tepegül ise QCAR’ın ilk frachise şubesini açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tepegül, ilerleyen dönemde Gaziantep Havalimanında da QCAR Şubesi açılışı yapacaklarını ve bu noktada çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.