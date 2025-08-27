Qlusive Hotel, misafirlerini ağırlamaya başladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası, yeni bir otel yatırımıyla kapasitesini artırdı. 5 yıldızlı Qlusive Hotel, misafirlerine hizmet vermeye başladı. Hafta sonlarında tam kapasite, hafta içlerinde ise yüzde 80’in üzerinde doluluk oranına ulaşan otel, açılış döneminde beklenenin üzerinde ilgi gördü.

125 odası bulunan Qlusive Hotel’de, farklı mimari tarzlarla tasarlanmış konaklama seçenekleri dikkat çekiyor. Deniz manzaralı suitler, havuz bağlantılı odalar ve özel teraslı jakuzili odaların yanı sıra, otel misafirlerine yastık menüsünden akıllı oda teknolojilerine kadar kişiselleştirilmiş hizmetler sunuluyor.

Otel bünyesinde üç farklı à la carte restoran bulunuyor. İtalyan, deniz mahsulleri ve dünya mutfaklarının seçkin örnekleri sunulurken, ayrıca uluslararası kahve markasının ürünleriyle hizmet veren özel bir köşe de misafirlere açık. Spa, fitness salonu, konser alanı ve yüksek teknolojiyle donatılmış toplantı salonlarıyla Qlusive, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlere hitap ediyor.

Qlusive Hotel’in misafir portföyü yüzde 30 yerli, yüzde 30 Avrupalı (Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç), yüzde 15 İngiltere-İrlanda olmak üzere; Amerika, Rusya ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluşuyor. Kuşadası’nda turizm sezonunun genel olarak yüzde 80’in üzerinde dolulukla geçtiği gözlemlenirken, Qlusive Hotel’in Efes, Şirince ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve kültürel merkezlere yakın konumu, destinasyonun cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.