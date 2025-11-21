Quanta şantiyesinde anlamlı etkinlik

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Özgür Global Yatırım ve Helya İnşaat ortaklığında İstanbul Yolu üzerinde hayata geçirilen Quanta Ofis Projesi, şantiye sahasında düzenlenen özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Projenin firma sahipleri Özgür Yağlat ve Adem Çalışkan, davetlileri şantiyede ağırlayarak hem proje hakkında bilgi verdi hem de misafirlerle yakından ilgilendi.

Buluşmada, davetlilere yöresel cağ kebabı ikram edilirken, projenin geldiği aşama ve planlanan teslim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Şantiye alanında samimi bir atmosferde gerçekleşen program, sektör temsilcileri ve iş dünyası tarafından da ilgiyle takip edildi.

Quanta Ofis Projesi’nin bölgeye değer katacak nitelikte olduğunu belirten yetkililer, projenin modern ofis konsepti ve mimari yapısıyla öne çıkacağını ifade etti. Misafirlerle yapılan görüşmelerde projenin yatırım potansiyeli ve teknik detayları da paylaşıldı.

Misafirlerde etkinlikten dolayı Özgür Yağlat ve Adem Çalışkan’a teşekkür etti.