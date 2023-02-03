Rasagra, siyah tahini portföyüne ekledi

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türk iş insanı Mehmet İnan ile Lübnanlı Souheil Fakhran Holding ortaklığında 2018 yılında Okka ve Seed N Snacks markasıyla Mersin’de ekmeklik beyaz susam ve tahin üretimine başlayan Rasagra Gıda, son 4 yılda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarında tahin bazlı çeşit sayısını yükseltmeye devam ediyor.

Yurt dışı fabrika yatırımlarıyla bölgesel bazlı üretim kapasitesini artıran firma, eş zamanlı olarak sürdürdüğü yeni ürün çalışmalarıyla rekabet gücünü sürdürülebilir olarak artıyor. Sağlıklı gıda tüketiminde humus yemeğine olan ilgilin artığını bu durumun da humus yemeğinin ana bileşenlerinden biri olan tahine yönelik talebi yükselttiğini kaydeden Rasgara Gıda Genel Müdürü Mehmet İnan, humus yemeğindeki çeşit sayısının artması için son olarak siyah tahin ürününü de portföylerine eklediklerini söyledi.

Siyah tahin ile güvenilir, vegan, sağlıklı ve bitkisel gıda tüketim trendine önemli bir lezzet kazandırdıklarını ifade eden Mehmet İnan, “Avrupa ve Avustralya kıtalarında yoğunlukla tüketilen siyah tahin ürününü hızlı bir Ar-Ge projesiyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarımıza sunduk. Bu ürünlerin büyük bir bölümünü ticarileştirerek pazarlarımıza sunuyoruz.

Son süreçte gündemimizde yüksek protein değerlerine sahip susam çeşitleri yer alıyor. İlk etapta normal susama göre 1.5 kat daha yüksek protein ve mineral değerlerine sahip siyah susam ürünlerini çalıştık. Siyah tahin ile Avusturalya pazarındaki rekabet gücümüzü önemli bir oranda artırdık. Ayrıca yeni ürünümüzü Japonya ve Avrupa pazarına da kısa bir süre içinde sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yüksek talepler nedeniyle üretim hattını siyah tahine çevirdi

Yurt dışından aldıkları yüksek siyah tahin talepleri nedeniyle üretim hatlarının bir bölümünü siyah tahin hattına çevirdiklerini kaydeden Mehmet İnan, söz konusu ürünün ayrıca bilinçli tüketiciler tarafından tercih edilen üst segment süperfoods ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Siyah tahin ürünleri humus, çeşitli unlu mamul ve çikolata çeşitlerinde de kullanıldığını ifade eden İnan, “Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler az miktarda tüketip yüksek besin alabileceği bitkisel, sağlıklı ve vegan ürünlere yöneliyor. Bu yeni tüketici trendlerinde taleplerin artığı ürünlerin başında siyah tahin de geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir kişinin günlük alması gereken kalori miktarı 2000 kaloridir. 14 gramlık siyah tahin tüketen bir kişi yaklaşık 100 kalori, 3 gr. protein, 9 gr. yağ, 2 gr. lif alabiliyor. Ayrıca günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18’ini karşılıyor. Siyah tahin sahip olduğu yüksek besin ve mineral değerleriyle kişiyi uzun bir süre tok tutuyor. Avrupa ve Japonya’da superfood’s ürünleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Bilinçli tüketiciye yönelik prosesler geliştirdi

Siyah tahinin tüketici kitlesinin bilinçli tüketiciler olduğunu bu yüzden ham madde tedarikinde üretimi izlenebilir ve yüksek kaliteye sahip Hint ve Güney Amerika’dan siyah susam ithal ettiklerini kaydeden Mehmet İnan, şöyle devam etti:

“Siyah tahin ürünlerimizi konvansiyonel ve organik olarak üretebiliyoruz. Susam tedarikinde ürünlerimizin fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Üretim hatlarımıza giren ürünler tarladan sofraya izlenebiliyor. Ayrıca üretimimizi hem kendi kalite kontrol laboratuvarımızda hem de bağımsız akredite test kuruluşları tarafından rutin olarak denetliyoruz. Ürünlerimizde katkı maddesi ve renklendirici kullanmıyoruz. Tüm tahin üretim süreci geleneksel üretim yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.”