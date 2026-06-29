Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Yanar: "Demiryolu özel sektör yatırımıyla büyür"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi Ali Baş’a açıklamalarda bulundu. Demiryolu sektörünün küresel ölçekte yeniden stratejik bir konuma yükseldiğini belirten Yanar, Türkiye'nin sahip olduğu üretim altyapısı ve sanayi kabiliyeti sayesinde bu dönüşümden önemli pay alabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Demiryolu sektörünün yalnızca ulaştırma alanının değil, aynı zamanda sanayi, ihracat ve lojistik politikalarının da önemli bir bileşeni haline geldiğini ifade eden Yanar, özellikle son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin sektörün önemini daha da artırdığını dile getirdi.

Demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin kamu yatırımlarıyla tek başına sağlanamayacağını vurgulayan Yanar, sektörün gelişebilmesi için özel sektörün sisteme daha güçlü şekilde dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yanar, şunları kaydetti: “Öncelikle özel sektörü demiryollarına yatırım yapmaya ikna etmemiz gerekiyor. Kamu kaynaklarıyla bu yapıyı uzun vadede büyütmek mümkün değil. Yük taşımacılığında asıl ihtiyaç duyulan şey özel sektörün dinamizmi ve sermayesidir. Bunun yolu da Serbestleşme Kanunu'nun eksiksiz uygulanmasından geçiyor. Kanunda her şey açık şekilde tanımlanmış durumda ancak uygulamadaki eksiklikler nedeniyle özel sektör kamuyla eşit rekabet şartlarına sahip olamıyor. Bu nedenle yatırım kararları erteleniyor. Oysa özel sektörün vagon, lokomotif ve hat yatırımlarına yönelmesi hem taşımacılık maliyetlerini düşürecek hem de Türkiye'nin lojistik kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır.”

Altyapı yatırımları enflasyonu tetiklemiyor

Ekonomide enflasyonla mücadele sürecinde altyapı yatırımlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yanar, demiryolu yatırımlarının bu kapsamda ön plana çıktığını söyledi. Altyapı yatırımlarının tüketimi artıran harcamalardan farklı olduğunu ifade eden Yanar, Avrupa ülkelerinin de bu nedenle son dönemde demiryollarına yönelik yatırımlarını hızlandırdığını dile getirdi. Yanar, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve yeni hat yatırımlarının Avrupa'nın öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin de bu dönüşümden yararlanabilecek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı yeni fırsatlar sundu

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın tedarik zincirlerinde önemli kırılmalara neden olduğunu ifade eden Yanar, bu gelişmenin Türk demiryolu sanayisi açısından yeni fırsatlar oluşturduğunu kaydetti. Doğu Avrupa ülkelerinin daha önce Rusya ve Ukrayna'dan temin ettiği çok sayıda demiryolu komponentini artık farklı pazarlardan karşılamak zorunda kaldığını belirten Yanar, Türkiye'nin bu boşluğu doldurabilecek ülkeler arasında öne çıktığını söyledi. Yanar, “Bugün Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu standartlarda üretim yapabiliyoruz. Esnek üretim kabiliyetimiz, hızlı reaksiyon gösterebilmemiz ve teknik bilgi birikimimiz sayesinde Avrupalı firmalar Türkiye'yi tercih ediyor. Ancak bunu kalıcı bir avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için verimliliğimizi artırmalı, kendi projelerimizi geliştirmeli ve özellikle lokomotif ile vagon gibi katma değeri yüksek ürünlerde özgün tasarımlar ortaya koymalıyız. Önümüzde yaklaşık 5 ila 10 yıllık önemli bir fırsat penceresi bulunuyor. Bu süreci doğru değerlendirebilirsek Türkiye demiryolu sanayisinde çok daha güçlü bir konuma ulaşabilir” diye konuştu.

Atıl sanayi kapasitesi demiryoluna yönlendirilebilir

Türkiye'nin makine, metal işleme ve otomotiv yan sanayisinde önemli bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Ramazan Yanar, mevcut atıl kapasitenin demiryolu sektörüne yönlendirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Küresel üretim dengelerindeki değişim nedeniyle otomotiv sektöründe boş kapasite oluşmaya başladığını ifade eden Yanar, bu kapasitenin demiryolu üretimine aktarılmasının hem sanayiyi destekleyeceğini hem de yeni ihracat fırsatları oluşturacağını kaydetti.

“Türkiye'nin yük taşımacılığında demiryolu payını artırmalı”

Türkiye'de yük taşımacılığında demiryolunun payının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Yanar, Avrupa'da bu oranın yüzde 20 seviyelerinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü, ağır sanayi üretimi ve lojistik ihtiyaçları dikkate alındığında mevcut oranın yeterli olmadığını belirten Yanar, demiryolu taşımacılığının yaygınlaştırılmasının hem dış ticaret hem enerji verimliliği hem de lojistik maliyetleri açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Demiryolu yatırımlarının aynı zamanda enerji bağımlılığını azaltacağını ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını ifade eden Yanar, sektörün gelişiminin kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını sözlerine ekledi.